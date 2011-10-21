-Cibril, Kaddafi'nin başından vurulduğunu açıkladı TRABLUS (A.A) - 21.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, devrik lider Muammer Kaddafi'nin UGK askerleri ile kendisine bağlı birlikler arasındaki çapraz ateşte başından vurularak öldüğünü açıkladı. Başkent Trablus'da bir basın toplantısında konuşan Cibril, Kaddafi'nin bir kanalizasyon borusuna saklanmaya çalışırken yakalandığını ve UGK askerlerine direniş göstermediğini söyledi. Gazetecilere adli tıp raporunu okuyan Cibril, sağ kolundan vurulan Kaddafi'nin bir kamyona taşındığını, araç hareket ettiğinde çapraz ateş açıldığını ve devrik liderin başından vurulduğunu belirtti. Adli tıp uzmanlarının Kaddafi'nin başına isabet eden kurşunun UGK askerlerine mi yoksa kendisine bağlı birliklere mi ait olduğunu tespit edemediğini söyleyen Cibril, Kaddafi'nin hastaneye getirilmeden birkaç dakika önce öldüğünü sözlerine ekledi.