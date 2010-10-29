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Spor

CİBONA ZAGREB: 68

29 Ekim 2010 01:42

-CİBONA ZAGREB: 68 - FENERBAHÇE ÜLKER: 73 ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Fenerbahçe Ülker, Basketbol THY Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımını 73-68 yendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Drazen Petroviç Basketbol Merkezi'nde yapılan maça, Fenerbahçe Ülker Ukiç, Ömer, Lavrinoviç, Vidmar ve Tomas, Cibona Zagreb de Johnson, Stipçeviç, Bogdanoviç, Pasaliç ve Radoseviç ilk 5'iyle çıktı. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin izlediği karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 berabere biterken, ilk yarı ise 42-40 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü çeyreği de 58-51 önde geçen sarı-lacivertliler, sahadan da 73-68 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde öne çıkan isimler, 17 sayıyla Kinsey, 14 sayıyla Ukiç ve 11 sayıyla Greer olurken, Ömer 7, Oğuz 5, Mirsad da 3 sayı kaydetti. Ev sahibi takımda ise Radoseviç 16, Bogdanoviç 15, Stipçeviç ve Pasaliç de 12'şer sayıyla oynadı. Maçın en skorer ismi, Fenerbahçe Ülkerli Kinsey oldu. İstanbul temsilcisi, üçüncü maçında 4 Kasım'da deplasmanda Regal Barcelona ile karşılaşacak.

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