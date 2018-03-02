ÇİB/Ekinci: Gümrük vergisi en çok ABD'li sanayiciye ve Amerikalılara zarar verece

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mart (DHA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak gümrük vergilerini “En çok ABD’deki sanayiciler olumsuz etkilenecek. Bunun vasıtasıyla da Amerikan halkı zarar görecek” sözleriyle değerlendirdi.

Trump’ın çelik ve alüminyum fiyatlarına gümrük vergisi uygulanacağını duyurmasının beklenen bir açıklama olduğunu aktaran Ekinci ABD’ye çelik ihraç eden Türkiye için etkisinin makul seviyede olacağının altını çizerek “Nisan’ın 1’inde yapacağı açıklamayı ABD’deki sanayicilerin baskılarına direnemedi ve erkenden belirledi. Açıklamalar henüz kesin değil. Eğer gümrük vergi getireceklerse hem diğer ülkeler hem Türkiye için makul seviyede etkisi olacak” dedi.

En büyük zararı ABD’deki sanayiciler hissedeceğini ve en çok Amerikan halkı zarar göreceğini vurgulayan Ekinci “ABD’nin çelik ithalatlarında daralma olursa telafi edilebilecek bir zarar Türkiye’ye ve çelik üreticisi ülkelere olacaktır. Fakat etkiler telafi edilemeyecek boyutta olmaz” dedi ve fiyatların seyri konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çelik fiyatları ABD’de yükseldi 16 Şubat’tan itibaren 850 doları geçmişti zaten. Bizde bugün 600 dolarlar civarı. Ama ilk başta fazla bir artış olsa da bunun makul bir seviyede kalmasını bekliyoruz”

Türkiye dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi ve 2017 yılında ABD’ye çelik 1.12 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi. Gümrük Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Türkiye’nin toplam demir-çelik ihracatı ise 8.25 milyar dolar oldu.



ÇİB verilerine göre, Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı 2017’de bir önceki yıla göre miktarda yüzde 22.5 düşüşle 1.83 milyon tona geriledi.