ÇİB/Ekinci: ABD'nin çelikte Türkiye'ye anti-damping marjları çok daha düşük

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, ABD\'nin çelikte hazırladığı ve yakında yürürlüğe girmesi beklenen \"anti-damping marjları\" içinde, Türk firmalarına yönelik olanların, diğer ülkelere göre \"çok daha düşük\" olduğuna dikkat çekti.

ÇİB\'den yapılan açıklamada, ABD tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke menşeli filmaşin ithalatına karşı 17 Nisan\'dan itibaren yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasında ön kararının 25 Ekim\'de açıklandığı anımsatıldı ve eklendi: \"Bu açıklamaya göre, ülkelere hesaplanan geçici anti- damping marjları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Marjlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Nihai kararın Ocak ayı içinde açıklanması beklenmektedir.\"

Ekinci, \"Marjlara bakıldığında Türk firmalarına hesaplanan oranların diğer ülkelere nazaran çok daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak firmalarımızın hesaplanan bu marjlarda damping yapması söz konusu değildir. Dolayısıyla nihai kararda marjların sıfır olacağını düşünüyoruz. Türk firmaları olarak ABD’li firmalara ve ABD pazarına zarar vermediğimizi biliyoruz ve Birlik olarak da gerekli mecralarda savunmamızı gerçekleştiriyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Soruşturmanın zarar aşamasını araştıran otorite, dinleme toplantısını 16 Kasım 2017’de yapacak ve inanıyorum ki kararında firmalarımızın ABD çelik piyasasına zarar vermediğini tespit edecektir. Zaten öyle bir durumda vergi marjları alınmayacaktır. Türk firmaları olarak rekabetçi fiyatlarla çelik üretiyor ve ihracatını gerçekleştiriyoruz. ABD’li yerli üreticiler de bundan rahatsız olup bize bu tür davalar açarak çelik ithalatını engellemeye çalışıyorlar ancak ABD Ticaret Bakanlığı’nın (DoC) bu haksızlığa fırsat vermeyeceğine inanıyoruz.\" (Fotoğraf - Tablo)