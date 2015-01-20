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Dünya
Deutsche Welle

CIA'ye işkencede yardım eden ülkeler açıklandı

Amerikan Senatosu'nun CIA'in işkence yöntemlerini anlatan raporundan sonra Amnesty International bu işkencelerde Avrupa ülkelerinin rolünü ortaya koyan bir rapor yayınladı.

20 Ocak 2015 15:40


Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilâtı'nın (CIA) Avrupa'nın çeşitli ükelerine kurduğu gizli cezaevlerine ilişkin raporunu yayınladı.

Raporda gizli cezaevlerinin kurulduğu Avrupa ülkeleri Polonya, Romanya, Litvanya, Makedonya ve İngiltere olarak sıralandı. Avrupa'nın yardımı olmaksızın ABD'nin uzun yıllar boyunca insanları gizli cezaevlerinde tutmasının mümkün olmadığına dikkat çekilerek sorumlular hakkında soruşturma açılması talep edildi. Af Örgütü uzmanı Julia Hall, "Ulusal güvenlik bahane edilerek gerçeklerin üzeri daha fazla örtülmemeli" çağrısında bulundu.

Af Örgütü'nün raporunda Almanya da eleştirildi. Alman vatandaşı Halit El Masri 2004 yılında CIA tarafından kaçırıldıktan sonra işkenceli sorguya tabi tutulmuştu. El Masri vakasına ABD Kongresi'nde hazırlanan işkence raporunda da yer verilmişti.

Af Örgütü, Alman Federal Meclisi'nde 2009 yılında kurulan Araştırma Komisyonu'nun da konuyu tamamen aydınlatmaktan uzak kaldığına dikkat çekti. Komisyon, CIA'nın işkence programına Alman gizli servisinin katkısını belirlemek üzere kurulmuştu. Birçok resmi kurumun gizlilik gerekçesiyle talep edilen belgeleri komisyona sunmayı reddettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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