CIA'ya göre Türkiye'nin ve Kürtlerin nüfusu ne kadar?

Amerikan Merkezi Haberalma Kuruluşu CIA, yeni ve güncelleştirilmiş verilerinde, Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon 694 bin 485 olduğunu açıkladı. CIA verilerine göre Türkiye’deki Kürt nüfusu 14 milyon 525 bin civarında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise 31 Aralık 2012 itibarıyla Türkiye'nin nüfusunun 75 milyon 627 bin 384 olduğunu duyurmuştu. İki kuruluş arasındaki fark 5 milyon 67 bin 384. CIA'nın tahmini rakamı Temmuz 2013'e göre hesaplandı. Bu verilere göre Türkiye "dünyanın en kalabalık 17. ülkesi'' konumunda.

CIA'ya göre Türklerin ve Kürtlerin nüfusu





CIA, Türkiye'de nüfusun yüzde 70-75'ini Türk, yüzde 18'ini Kürt ve yüzde 7-12 kadarını “diğer azınlıklar” olarak nitelendiriyor. Buradan hareket edilerek, yine CIA verilerine göre Türkiye'deki Kürt nüfusun 14 milyon 525 bin olduğu sonucuna varılabilir.





Kadın başına çocuk sayısı 2,1

CIA Türkiye'de ‘'kadın başına çocuk'' rakamını da güncelleştirdi. CIA'nın 2013 verilerine göre, Türkiye'deki kadın başına çocuk sayısı 2.1 olarak gerçekleşti. Geçen yılki verilerinde, CIA, Türkiye'de ortalama kadın ömrünün 74,7, erkek ömrünün ise 70,8 olduğunu bildirmişti.





TÜİK: İnanmayın

TÜİK Başkanı Birol Aydemir, "CIA'nın verileri yalan yanlış. Bize inanın'' diye konuştu.





CIA hep 5 milyon fazla sayıyor

CIA, 2012 verilerine göre ise, Türkiye'nin nüfusunu 79 milyon 749 bin 461 kişiye olarak açıklamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yıl açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 74 milyon 724 bin 269 kişi olarak belirtilmişti. CIA'nın rakamı ile TÜİK'in rakamı arasındaki fark 5 milyon 25 bin 192 kişilik fark görülmüştü.

Türkiye nüfusuyla ilgili olarak açıklanan rakamlarda, CIA ile TÜİK arasında önceki yıllarda da yine benzer şekilde 5 milyon fark olduğu dikkat çekmişti.

Türkiye’de Kürt nüfusu tartışması

KONDA Araştırma Şirketi’nin sahibi Tarhan Erdem, Türkiye’nin nüfusunun 75,6 milyon, Kürtlerin de 13,4 milyon olduğunu söylemişti. Sabah gazetesi yazarı Hasan Celal Güzel de KONDA’nın rakamlarını “uydurma” olarak niteleyerek, Türkiye’deki Kürt nüfusunun 6 ila 9 milyon arasında olduğunu ifade etmişti.

Tarhan Erdem’e göre, 2006 yılında Türkiye’nin nüfusu 70,6 milyon, Kürtlerin de 11,5 milyondu. Bu rakamlara göre Türkiye’nin yüzde 15,7’sini Kürt nüfusu oluşturuyordu. 2013 yılında ise Türkiye’nin nüfusu 75,6 milyona yükselirken, Kürtlerin oranı da yüzde 17,7’ye yükselerek nüfusu 13,4 milyona ulaştı.

Hasan Celal Güzel’e göre, 2013 itibariyle Türkiye’deki Kürt nüfusu yüzde 8 ila 11 arasında yer alırken, bu oran da 6 ila 9 milyon kişiye tekabül ediyor.