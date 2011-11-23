CIA'nın istediği yasa Meclis'te

T24 - CIA Başkanı Petraeus’un, ‘’Yasalaşacağı konusunda umutluyum’’ dediği ‘’Terörizmin finansmanı’’ konusundaki yasa tasarısı bugün TBMM’de görüşülecek.



Gazeteport'un haberine göre ABD’nin ve merkezi istihbarat teşkilatı CIA’nın büyük önem verdiği ‘’Terörizmin finansmanının önlenmesi’’ ile ilgili yasa tasarısı bugün TBMM İçişleri Komisyonunda ele alınacak.



Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden ve 7 Eylül günü CIA Başkanlığı koltuğuna oturan Afganistan’daki NATO güçlerinin eski komutanı Orgeneral Petraeus, bu tasarının bir an önce görüşülüp kanunlaşacağı konusunda umutlu olduğunu açıklamıştı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone de TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaretinde, ‘’Terörizmin finansmanına karşı çok önemli olan bu düzenlemenin TBMM’de kanunlaşacağını umuyorum’’ demişti.

Malvarlığı dondurulacak



TBMM İçişleri Komisyonunda bugün ele alınacak olan tasarı, terörizmi finanse edenlerin malvarlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Bu amaçla MASAK bir Değerlendirme Komisyonu kuracak. Komisyon, gerçek veya tüzel kişiliklerin malvarlığının dondurulmasına, yabancı ülkelerdeki malvarlığının dondurulması konusunda talepte bulunulmasına karar verebilecek.



Tasarıyla, terör örgütleri veya teröristlere fon sağlayıp, para toplayan kişi, 5-10 yıl arasında hapse mahkum edilecek. Suçun kamu görevlisince işlenmesi halinde ceza 15 yıla kadar çıkacak. Bir yabancı devlet de Türk vatandaşı veya yabancının malvarlığının dondurulmasına ilişkin Türkiye’den talepte bulunabilecek. Türkiye de aynı talebi başka bir devlete yapabilecek.



Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili komisyonda, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, MİT Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürü yer alacak. Mal varlığının dondurulması kararını MASAK yerine getirecek.







