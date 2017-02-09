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BBC Türkçe

CIA'in yeni başkanı ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye yapıyor

Mike Pompeo bugün Ankara'ya gidiyor. Bu ziyaret, yeni CIA Başkanı'nın ilk yurtdışı gezisi olacak. Görüşmelerde öncelikle Suriye'deki son gelişmeler ile Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

09 Şubat 2017 16:20

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) yeni başkanı Mike Pompeo ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye yapıyor.

Mike Pompeo bugün gideceği Ankara'da temaslarda bulunacak.

CIA Başkanı'nın Ankara'daki görüşmelerinde öncelikle Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak.

Türkiye, Fethullah Gülen'in iadesini de gündeme getirecek.

Ankara ABD'den, Suriye'deki Kürtlere verdiği desteği çekmesini ve bu ülkenin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturulmasını istiyor.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump böylesi bir bölge oluşumuna destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Salı akşamı telefonda görüşmüştü.

Reuters haber ajansı Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı Suriye'nin Rakka ve El Bab kentlerinde birlikte mücadele edilmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Trump yönetimine IŞİD'i Rakka'dan püskürtmek için detaylı bir plan sunduğunu da söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın iki ülkenin "terörün her türüyle mücadelede" ortak bir kararlılığı paylaştığı ve "Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye katkılarını memnuniyetle karşıladığı" kaydedildi.

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kaynaklar, görüşmede "güvenli bölge" konusunun da gündeme geldiğini belirtti.

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