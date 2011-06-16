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Dünya

CIA'İN SİTESİNE SALDIRI WASHINGTON (A.A)

16 Haziran 2011 13:38

-CIA'İN SİTESİNE SALDIRI WASHINGTON (A.A) - 16.06.2011 - ABD'de önceki gün Amerikan Senatosunun internet sitesinin güvenliğini kırmayı başardıklarını ileri süren bir grup internet korsanı, bu sefer de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) internet sitesine saldırdıklarını öne sürdü. CIA'in internet sitesine erişimde dün akşam birkaç saat süreyle kesinti olurken, "Lulz Security" adlı grup, siteyi hedef aldıkları açıklamasını yaptı. İnternet sitesi, daha sonra normal haline döndü.  CIA Sözcüsü Marie Harf, konuyu incelediklerini bildirdi. İnternet sitesinde CIA'ye ait gizli bilgiler yer almadığı ifade edilirken, uzmanlar, korsanların, bu işte ne kadar başarılı olduklarını göstermek için ve eğlence amacıyla hareket ettiklerini belirtiyor.  "Lulz Security", Senato'nun internet sitesine düzenledikleri saldırının ardından da siber güvenlikteki zafiyetleri gözler önüne sermeye çalıştıkları şeklinde açıklama yapmıştı. Grup, daha önce Senato'nun yanısıra, Sony ve Amerikan PBS televizyonu gibi bazı önemli kuruluşların internet sitelerine de saldırmıştı.

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