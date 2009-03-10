CIA'in gözaltı merkezleri soruşturulacak

Birleşmiş Milletler (BM), Amerikan Haber Alma Örgütü CIA'in gizli gözaltı merkezleriyle ilgili incelemede bulunacak.



BM'nin işkence konusundaki özel raportörü Manfred Nowak, Cenevre'de yaptığı açıklamada, ''Tüm hükümetleri işbirliğine çağırıyoruz. Yalnızca gerçeklerin ortaya çıkması için değil, gelecekte bir daha gizli gözaltı merkezleri kullanılmaması için işbirliği yapmalılar'' dedi.



Nowak, incelemeyi, BM'nin insan hakları ve terörle mücadele uzmanı Martin Scheinin ile birlikte yürütecek.



Gizli gözaltı merkezlerinin kullanılmasını ''11 Eylül'den sonraki en korkunç uygulamalardan biri'' olarak nitelendiren Nowak, ''Umarım bu uygulama sona erer, hatta belki sona ermek üzeredir'' dedi.



BM Güvenlik Konseyi'nin atadığı bağımsız 2 raportöre göre, yeni ABD yönetiminin verdiği ilk izlenim, bu merkezler konusunda ABD yönetiminin fikir değiştirdiğini gösteriyor.



Nowak, bu konuyla ilgili olarak, ''Bence artık Polonya ve Romanya gibi ülkelerde gizli merkez yok. Yine de bu gizli merkezlerin tamamıyla ortadan kaldırıldığını söylemek için çok erken. Bu incelemeyle bu konu açıklığa kavuşturulacak'' diye konuştu.



İncelemenin yalnızca CIA'nın gizli cezaevleriyle sınırlı kalmayacağını ve çok sayıda ülkeyi kapsayacağını belirten Scheinin de Pakistan ve Sri Lanka'da binlerce kişinin kaybolduğunu hatırlattı.



İncelemenin sonuçlarınını 1 yıl içinde açıklanması bekleniyor.



ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, CIA kaynaklarına dayanarak 2005 yılında verdiği haberde, Avrupa'da gizli CIA cezaevleri olduğunu duyurmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü de Polonya ve Romanya'nın bu cezaevlerine evsahipliği yaptığını bildirmişti. (AA)





