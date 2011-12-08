CIA'ın gizli işkencehanesi görüntülendi

T24 - ABD istihbarat örgütü CIA'ın eski Doğu Bloku ülkelerindeki gizli cezaevlerinde terör zanlılarına yıllarca işkence yaptığı iddia ediliyordu. Ancak bu iddiaların doğruluğu ilk defa kanıtlandı.





CIA'ın emekliye ayrılmış ajanları, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung ve Alman televizyonu ARD'deki Panorama programına, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan gizli CIA işkencehanesiyle ilgili bilgi verdi.



11 Eylül saldırılarını izleyen yıllarda ABD, El Kaide örgütü üyesi olarak tutukladığı kişileri Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir devlet binasının bodrum katında sorgulayarak, işkence yaptı. CIA'ın işkence yaptığı bodrumun güvenliğini ise Romen polisi sağlıyordu.

11 Eylül'ün planlayıcısı sorgulandı



Alman gazetesinin haberine göre, Bükreş'teki gizli cezaevinde işkenceden geçirilenler arasında 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olarak yargılanan Şeyh Halid Muhammed de vardı. Muhammed 2006 yılında Küba'daki Guantanamo askeri üssüne nakledilmeden önce Bükreş'de CIA'ın "Parlak Işık" adını verdiği hücrede işkenceden geçirildi.



Gazeteye açıklama yapan eski bir CIA ajanı, Bükreş'teki hücreyi defalarca ziyaret ettiğini söyledi. Başka bir CIA ajanı ise, o dönemde Bükreş'teki hücrenin ABD istihbarat örgütü için en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.

Bu ülkelerin zayıflığını CIA kullandı



CIA'ın eski Doğu Bloku ülkelerinde işkence hücreleri kurduğu tartışması yapıldığında Avrupa Konseyi temsilcisi Dick Marty bu konuda detaylı bir araştırma yapmıştı. Marty raporunda, Polonya ve Romanya'nın CIA gizli hücrelerine ekonomik ve politik açıdan zayıf olmaları nedeniyle izin vermek zorunda kaldığını belirtti.



