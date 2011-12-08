T24 LogoT24 Logo
Dünya

CIA'ın gizli işkencehanesi görüntülendi

ABD istihbarat örgütü CIA'ın eski Doğu Bloku ülkelerindeki gizli cezaevlerinde terör zanlılarına yıllarca işkence yaptığı iddia ediliyordu. Ancak bu iddiaların doğrulu

08 Aralık 2011 02:00

T24 - ABD istihbarat örgütü CIA'ın eski Doğu Bloku ülkelerindeki gizli cezaevlerinde terör zanlılarına yıllarca işkence yaptığı iddia ediliyordu. Ancak bu iddiaların doğruluğu ilk defa kanıtlandı.
 

CIA'ın emekliye ayrılmış ajanları, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung ve Alman televizyonu ARD'deki Panorama programına, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan gizli CIA işkencehanesiyle ilgili bilgi verdi.


11 Eylül saldırılarını izleyen yıllarda ABD, El Kaide örgütü üyesi olarak tutukladığı kişileri Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir devlet binasının bodrum katında sorgulayarak, işkence yaptı. CIA'ın işkence yaptığı bodrumun güvenliğini ise Romen polisi sağlıyordu.


11 Eylül'ün planlayıcısı sorgulandı


Alman gazetesinin haberine göre, Bükreş'teki gizli cezaevinde işkenceden geçirilenler arasında 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olarak yargılanan Şeyh Halid Muhammed de vardı. Muhammed 2006 yılında Küba'daki Guantanamo askeri üssüne nakledilmeden önce Bükreş'de CIA'ın "Parlak Işık" adını verdiği hücrede işkenceden geçirildi.


Gazeteye açıklama yapan eski bir CIA ajanı, Bükreş'teki hücreyi defalarca ziyaret ettiğini söyledi. Başka bir CIA ajanı ise, o dönemde Bükreş'teki hücrenin ABD istihbarat örgütü için en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.



Bu ülkelerin zayıflığını CIA kullandı


CIA'ın eski Doğu Bloku ülkelerinde işkence hücreleri kurduğu tartışması yapıldığında Avrupa Konseyi temsilcisi Dick Marty bu konuda detaylı bir araştırma yapmıştı. Marty raporunda, Polonya ve Romanya'nın CIA gizli hücrelerine ekonomik ve politik açıdan zayıf olmaları nedeniyle izin vermek zorunda kaldığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24