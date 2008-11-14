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Dünya

CIA'in en büyük hedefi Bin Ladin

CIA Başkanı Michael Hayden, El Kaide lideri Bin Ladin’i yakalamanın CIA’in en büyük hedefi olduğunu belirtti. Hayden, Bin Ladin’in, kendini korumaya çabaladığını söyledi

14 Kasım 2008 02:00

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Başkanı Michael Hayden, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in, örgütün günlük operasyonlarıyla ilgilenmediğini ve vaktinin büyük bölümünü kendi güvenliğini sağlamaya ayırdığını söyledi.

Washington’da bir konuşma yapan Hayden Bin Ladin’i yakalamanın CIA’in en büyük hedefi olduğunu da belirtti. Hayden, Bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde bir yerde gizlendiğini söyledi.

El Kaide’nin Amerika’nın karşısındaki en büyük tehditlerden biri olduğuna işaret eden Hayden, Amerika’ya yapılacak bir saldırıdan El Kaide’nin sorumlu olacağını bildirdi. Hayden el Kaide’nin etki alanının Afrika ve Ortadoğu’ya yayılmakta olduğunu ifade etti.

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