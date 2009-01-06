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Dünya

CIA’in başına sürpriz isim

Obama’nın CIA’in başına Clinton döneminin eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Panetta’yı getireceği söyleniyor.

06 Ocak 2009 02:00

ABD’de George Bush’tan başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak Barack Obama’nın CIA’in başına ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton döneminin eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Leon Panetta’yı getireceği söyleniyor.

Panneta’nın, uzun yıllar Kaliforniya’dan milletvekilliği yaptığı ve ayrıca idare ve bütçe ofisinin başkanlığını yürüttüğü biliniyor. Bağımsız olarak oluşturulan Irak Çalışma Grubu’nda da görev yapan Panetta, Irak savaşında gidişatın düzeltilmesi yönünde tavsiyeleri içeren 2006 yılındaki raporda rol oynamıştı.

CIA’in başına geçmesi öngörülen Panetta’nın, eşi Sylvia ile, Lean ve Sylvia Panetta Kamu Politikası Enstitüsü adlı Kaliforniya Devlet Üniversitesi’ne bağlı kuruluşu yönettiği belirtiliyor. Panetta’nın, bu görev için Senato onayına ihtiyacı olacak.

Panetta gibi, istihbarat konularına çok yakın olmayan bir ismin CIA’in başına getirilmesi, beklenmedik bir hareket olarak nitelendiriliyor. CIA, dışardan yapılan atamaları hoş karşılamayan bir kurum olarak biliniyor.

Ancak Obama’nın, ABD Başkanı George W. Bush döneminin tartışmalı terörizmle mücadele programlarına adı karışmamış bir istihbaratçı bulmakta güçlük çektiği belirtiliyor.

Panetta, istihbarat bilgilerinin, belli amaçlara ulaşmak için manipüle edilmesi ve işkence uygulanmasını onaylamadığını, geçen mart ayında “korku taktikleri” adlı bir makalede ifade etmişti.

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