CIA'e karşı 'bant'lı korunma

CIA’nın cep telefonlarından akıllı TV’lere kadar pek çok cihaz üzerinden ortam dinleyip gözetlemesi kullanıcıları harekete geçirdi. Online alışveriş siteleri üzerinden yapılan kamera kapatıp mikrofon tıkayan bant satışlarında küresel çapta patlama yaşandı.

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Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, ABD’nin Merkezi Haber Alma Ajansı’nın (CIA) küresel çapta dijital kanalları takibe aldığına yönelik haberler kullanıcıların bireysel güvenlik önlemlerini sorgulamalarına neden oldu.

Özellikle cihazlar üzerinde bulunan kamera ve mikrofonlardan ortam dinlemesi hatta video kaydı yapılması büyük tepkilere yol açtı. Mevcut korkulardan ilk fayda sağlayanlar ise yine uyanık girişimciler oldu.

Dünya çapında pek çok ülkede online satış mağazalarından dizüstü bilgisayarlar, akıllı TV’ler veya mobil telefonların üzerinde bulunan kamera ve mikrofonları kapatmak için yapıştırıcı bantların satıldığı belirtiliyor.

FBI da çaresiz

Bu yöntemle olası saldırılardan kurtulma fikri ise çok yeni değil. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Microsoft’un kurucusu Bill Gates gibi teknoloji kurtları başta olmak üzere çok sayıda teknoloji uzmanı da uzun yıllardan beri bu yöntemle korunmaya çalışıyor.

Hatta ABD’nin bir diğer gizli servisi olan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) direktörü James Comey de yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayarının kamerasını bantla kapadığını belirterek “Benden çok daha akıllı olan birinin kamerasını kapattığını görünce bunu yapmaya karar verdim” dedi.

Silah kendisine döndü

Diğer yandan CIA’de ise endişeler farklı. Ajansın hassas casusluk tekniklerinin dışarıya sızdırılması CIA içinde de yeni tartışma ve endişeleri beraberinde getirdi.

Buna göre ajans yetkilileri yaklaşık 9 bin gizli dokümanın dışarıya sızdığı bir ortamda henüz varlığı bilinmeyen diğer dijital silahların da ajans dışına çıkmış olabileceğini hatta kendilerine karşı kullanılmakta olabileceğinden endişe etmeye başladı.

ABD'li gizli servislerin rekabeti dijital dünyada devam ediyor

ABD’de güvenlik ajansları arasındaki rekabet dijital alana taşındı. Ajansların sivil kanadını oluşturan Merkezi Haber Alma Ajansı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) teknik yeteneklerini hızla geliştirdikleri biliniyor.

Ancak bu alanda teknolojik olarak en büyük gücün ABD’nin askeri haber alma ajansı Ulusal Güvenlik Dairesi’nde (NSA) olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle FBI’ın Direktörü James Comey bile dijital saldırılara karşı kendini korumak zorunda kalıyor.

Küresel yasalar korumayınca geriye bant kaldı

CIA gibi gizli servislerin kişisel iletişimi takibe alması doğrudan kişisel hakları hiçe saymak anlamına geldiği için başta ABD olmak üzere hemen her ülkenin anayasasına aykırı durumda.

Ancak ajansın siber dünyada ne yaptığı kimse tarafından net anlaşılamadığı için CIA’yı herhangi bir fiille suçlamak ve hesap verir duruma getirmek şu an için mümkün görünmüyor.

Bu durumda tamamen gizli servislerin insafına terk edilen kullanıcılar ise yasalar tarafından korunacaklarına inanmadıklarından kurtuluşu bantlarda veya etiketlerde arıyor.

Sasdece virüs ve truva atı için 500 projesi var

- CIA’nın Siber Haber Alma Merkezi (CCI) adı altında faaliyet gösteren bölümünde yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Ancak ajansın dijital dünyaya yönelik tüm operasyonları sadece CCI tarafından yönlendirilmiyor.

- CCI başlığının altında çalıştığı tahmin edilen en az 35 farklı daire dijital dünyaya yönelik operasyon düzenliyor. Bu operasyonlar virüs geliştirmekten Truva atına, uzaktan kumandayla erişimden kimlik çalmaya kadar uzanıyor.

- Sadece CIA’nın Mühendislik Geliştirme Grubu’nun (EDG) başlı başına virüs geliştirme için 500 farklı projesi var.

- Ancak basına sızanlar elbette ajansın asıl yapabildiklerinin yalnızca bir bölümünü gösteriyor. Asıl potansiyel ise hâlâ gizli

6 adımda cep ve mobil cihazlarınızı güvenceye alın

- Telefonun açılması aşamasında mutlaka parola kullanın ve belirli bir zaman sonra ekranın otomatik kilitle kapanmasını sağlayın

- İş veya özel hayatınıza yönelik hassas bilgi transferi yapmak istiyorsanız, aktarımı yapacağınız internet bağlantısının güvenli olduğundan emin olun

Dijital ortamda yaşanan düzenli saldırıların büyük oranda cihazlara yüklenen uygulamalar üzerinden gerçekleştiğini unutmayın.

- Bluetooth gibi kablosuz bağlantı tekniklerini kullanmadığınız takdirde açık bırakmayın.

- Telefon başta olmak üzere mobil cihazlarınızı kullanmaları için yabancılara vermeyin.

- Telefonunuzun üzerindeki hassas bilgilerin çalınmaması için mutlaka paket halinde şifreleyin.

İster mobil ister sabit olsun herhangi bir cihazın internete bağlandığı andan itibaren saldırılara açık olduğunu unutmayın. Saldırılardan korunmak için ise çoğunlukla kolay birkaç önlem sizi felaketten koruyabilir.