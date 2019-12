CIA'den Yunanistan'a uyarı: Kriz darbeyi gündeme getirebilir

T24

IMF kredisi de tehlikede

Barış içinde gösteriler

Tencere protestosu yapılıyor

Atina erken seçim söylentileriyle çalkalanıyor

İçinde bulunduğu borç krizini bir türlü atlatamayan Yunanistan, sadece ekonomisiyle değil siyasi olarak da endişe yaratıyor. Alman Bild Gazetesi’ne göre, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü (CIA), Yunanistan’ın ekonomik kriz yüzünden kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Amerikan gizli servisinin hazırladığı raporda, Yunanistan’da giderek şiddet eylemlerinin artabileceği, hatta bir darbenin bile yaşanabileceği öne sürüldü. Buna göre, kemer sıkma politikası yüzünden durum giderek gerginleşirken, Atina yönetimi, kontrolü sağlamakta giderek zorlanabilir. Örgüt, önümüzdeki aylarda Yunanistan’da ayaklanma ve şiddet unsurlarına rastlanabileceği uyarısında bulundu.Nitekim Atina Belediye Başkanı Yorgo Kaminis de, iç savaş benzeri durumlar yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Kaminis, “Kısa bir süre sonra, Atina’nın 1970’li yıllardaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’a dönme tehlikesi var” diye uyarmıştı. Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF, Yunanistan’dan sıkı güvenlik önlemleri almasını, aksi halde fondan alacağı kredinin tehlikeye girebileceğini belirtti.Bu arada Yunanistan’da giderek yayılan protestolar ufak tefek gerginliklere karşın genelde barış içinde geçiyor. Siyasi partilerin veya sendikal örgütlerinden çizgilerinden uzak, her yaştan binlerce kadın, erkek ve çocuk her akşam saat 18.00’de tüm ülke genelinde meydanlarda toplanıp sabaha kadar Yunanlı siyasetçileri protesto ediyor. Perşembe akşamı Atina’da şiddetli yağmur yağınca, göstericiler, ıslanmasınlar diye şemsiyeleri ile polislerin yanlarında durdular.Yunan başkentinde parlamento binası önünde toplanan 25 bin kişi Sintagma meydanında yol ışıkları sönünce etrafı çakmakları ile aydınlattılar. Atina’da her gün “tencere protestosu” da yapılıyor. Göstericilerin taşıdıkları iki büyük pano var ve ikisi de İspanyolca. Birinde “Uyanık kaldık. Saat kaç? Gitme zamanınız”, diğeri de “İtalya sen de uyan” diye yazıyor. Göstericiler sık sık Yunan milli marşını ve ünlü besteci Mikis Teodorakis’in şarkılarını bir ağızdan söylüyor.Kendilerini “bıkkın” ve “öfkeli vatandaşlar” olarak tanımlayan göstericiler tek bir parti sloganı atmamaları, tek bir parti pankartı taşımamaları ayrıca dikkat çekti.Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 110 milyar Euro’luk Yunanistan’ı kurtarma paketinin 5’inci diliminde kendi üzerine düşen 3,3 milyar avroluk kısmını serbest bırakıp bırakmayacağı tartışılırken Yunanistan’da Başbakan Yorgo Papandreu’nun ekonomik kriz yüzünden 19 aylık iktidarı sallanıyor. Atina dün referandum ve erken seçim söylentileri ile çalkalandı. Papandreu, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’ın başkanlığında dün yapılan liderler zirvesinde, siyasi parti liderlerine “Açık konuşun Euro’dan çıkıp drahmiye mi geçmemizi istiyorsunuz” diye sordu. Parti liderleri Papandreu’nun bu sorusunu “şantaj” saydıklarını dile getirdiler. Liderler zirvesinde, Papandreu 19 aylık iktidarında ilk kez “tüm siyasi partilerin katılımı ile yeni bir hükümet kurulması” önerisi ile karşılaştı ve bu öneriyi inceleyebileceğini söyledi.