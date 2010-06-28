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Dünya

CIA'den şok eden itiraf

CIA Direktörü'nden şok itiraf: Usame bin Ladin'den yıllardır haber alamıyoruz

28 Haziran 2010 03:00

T24- CIA Direktörü Leon Panetta, Pazar günü ABC televizyonunda katıldığı "This Week" programında, ABD'nin Usame bin Ladin'in yeriyle ilgili yıllardır işe yarar istihbarat alamadığını söyledi.

Afganistan Savaşı'yla ilgili olarak da, ABD liderliğindeki güçlerin örgütün lider kadrolarına düzenlediği saldırılara rağmen Taliban'ın ülkede güçlenmekte olduğunu söyledi.

Panetta, "En büyük kaygımız El Kaide'nin operasyonlarını daha önceden hakkında bilgi sahibi olmadığımız ya da ABD'de yaşayan militanlarla sürdürüyor olması" dedi.

CIA tarihi boyunca Afganistan ve bölgesinde düzenlenmiş en agresif operasyonları düzenlediklerini belirten Panetta sonuçta örgütün lider kadrolarını zayıflattıklarını ifade etti.

El Kaide liderlerinin 11 Eylül 2001'den bu yana en zayıf durumda olduğunu söyleyen Panetta, grubun lideri bin Ladin hakkında "2000'lerin başından bu yana" ellerinde güvenilir istihbarat olmadığını da kabul etti. Panetta bin Ladin'in Pakistan'ın aşiretler bölgesinde saklandığını dile getirdi.

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