CIA'den ÖSO'ya 'çekilin' talimatı

CIA, Ürdün ve Suudi Arabistan, Suriye-Ürdün sınırında Özgür Suriye Ordusu çatısı altında Şam'la savaşan iki örgüte 'çekilin' talimatı verdi. Usüd el Şarkiye ve Şehit Ahmed Abdo örgütlerinden silahlarını teslim etmeleri de istendi.

Suriye’nin güneydoğusunda, Ürdün sınırında Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı olarak faaliyet gösteren iki silahlı grubun, Batılı ve Arap destekçilerinden bölgeden çıkıp Ürdün’e çekilme talimatı aldığı belirtildi. Reuters komutanlara bu yönde bir mektup gönderildiğini belirtirken, çekilmesi istenen Usüd el Şarkiye ve Şehit Ahmed Abdo örgütlerinin yetkilileri ile Batılı diplomatik kaynaklar da haberi teyit etti. İki örgütün de emri reddettiği belirtildi.

"Silahları teslim edin" talimatı

Buna göre, artık rafa kaldırılan eğit-donat programı kapsamında bu örgütleri destekleyen Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Suudi Arabistan ve Ürdün örgütlere ‘çekilin’ dedi. Gönderilen mektupta, iki örgütün de ‘Suriye ordusuna karşı cesurca savaştığı ancak şu an varlık gösterdikleri küçük bölgede tehdit altında oldukları’ belirtildi. Militanlardan ağır silahlarını ve onlarca Amerikan yapımı tank savar füzeleri teslim etmelerinin istendiği de belirtiliyor. Usüd el Şarkiye’nin üst düzey yetkililerinden Badr al Din al Salamah, “Bölgeyi terk etmemiz için resmi talep geldi” diyerek emri doğruladı.

"Ölmeyi tercih ederiz"

Reuters’ın haberine göre karar, örgüte bağlı yüzlerce militan arasında rahatsızlık yaratmış durumda. Haberde militanların, çekilme talimatını fiili bir ‘dağılma emri’ olarak gördükleri belirtildi. Buna göre, örgütlerin komutanları dün düzenledikleri toplantıda talimatı reddetme kararı aldı ve bunu, Ürdün’deki ortak komuta merkezine iletti. Komutanlar merkeze “Burada kalıp ölmeyi tercih”ederiz mesajı verirken, Al Salamah Reuters’a açıklamasında “Talebi reddettik çünkü Ürdün’e gitmemiz sonumuz olur ve şehitlerimizin kanı kurumadı” dedi. Ürdün’deki askeri operasyon merkezinin silahlı isyancılara, Suriye’nin doğusundaki Tanf üssünde devam eden Amerikan programına katılma seçeneğini de sunmadığı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Söz konusu iki örgüt, bu yılın başında Şam’ın güneydoğusunda, Ürdün sınırındaki IŞİD militanlarını Badia Çölü olarak bilinen bölgeden Irak sınırına doğru sürmüş, ardından Suriye ordusu bölgeyi kuşatmıştı. Suriye ordusu son haftalarda Ürdün sınırında bir dizi başka noktayı daha ele geçirmiş durumda. Şu an, Washington ve Ürdün bölgenin çatışmasızlık bölgesi haline getirilip Suriye askerlerinin de çıkarılması için Moskova’yla müzakere ediyor.

Donald Trump yönetimi, CIA’in 2013’te Beşar Esad yönetimine karşı silahlı isyancılar için başlattığı ‘eğit-donat’ programına temmuz ayında son vermişti.