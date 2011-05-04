-CIA'DEN GÖZDAĞI PARİS (A.A) - 04.05.2011 - Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Leon Panetta, El Kaide'nin başına Usame bin Ladin'in yerine geçecek ismin ABD'nin bir numaralı düşmanı olacağını söyledi. Panetta, CBS televizyonuna verdiği demeçte, terör örgütünün iki numarası Mısırlı Eymen El Zevahiri'nin büyük olasılıkla Bin Ladin'in yerine geçeceğini, ancak El Kaide liderinin öldürüldüğü operasyonun ardından büyük olasılıkla kendi güvenliğinin derdine düşeceğini belirtti. -PAKİSTAN SUÇLAMALARI REDDETTİ Pakistan, Batılı ülkelerin El Kaide lideri Usame bin Ladin'e destek verdiği yönündeki suçlamalarını reddederek, Bin Ladin'in Pakistan'da daha önce bulunamamasının tüm dünya gizli servislerinin başarısızlığı olduğunu savundu. Uluslararası terörizmle mücadelede 10 yıldır müttefik olan Washington ile arası Bin Ladin'in Amerikan askerleri tarafından öldürülmesinin ardından bozulan Pakistan'ın Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, El Kaide liderinin İslamabad'ın kuzeyindeki Abbottabad'da bir askeri akademinin yakınlarında yıllardır bir evde gizlenmeyi başarmasının, sadece ülkesinin değil, ABD dahil tüm dünya istihbaratlarının başarısızlığı olduğunu söyledi. Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Gilani, Paris'te yaptığı açıklamada, ikili oynadıkları suçlamalarını reddederek, "Bir savaşın ortasındayız. Terörizmle mücadele ediyor ve aşırılık ile terörizmi yenilgiye uğratmak istiyoruz. Bir numaralı sorunumuz olan terörizmle mücadelede tüm dünyanın yardımına ihtiyacımız var" dedi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Salman Beşir de Bin Ladin'in bulunduğu evi 2009'da, "milyonlarca diğer olası sığınak" gibi ABD'ye bildirdiklerini belirterek, "Kendi görüş açımdan güven ve işbirliği eksikliği olabileceği yorumları biraz ileri gitti" diye konuştu. İngiltere Başbakanı David Cameron, Pakistan'a yöneltilecek sorular bulunduğunu belirterek, "Bin Ladin'in insanların oturduğu kalabalık bir semtte büyük bir evde oturması Pakistan'da bir örgütten destek aldığını gösteriyor" derken, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de Pakistan'ın tutumunun açık olmadığını, Bin Ladin gibi bir kişinin tamamen görünmez olabilmesini hayal etmenin biraz zor olduğunu söyledi. ABD ise Pakistan ile ilişkilerinin daha fazla bozulmaması için açıklamalarında daha dikkatli bir yol izliyor ve İslamabad ile ilişkilerin önemli ve karmaşık olduğunu belirtiyor.