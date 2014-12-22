CIA’den ajanlarına tavsiyeler



Wikileaks tarafından sızdırılan iki belge Kuzey Alman Radyo Televizyon Kuruluşu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung tarafından haberleştirildi. 2011 ve 2012 yılında hazırlanan belgeler “NOFORN” (Yabancılara yönelik değil) ibaresi taşıyor.

Belgelerde uluslararası havalimanları ya da sınırlardaki kontrollerden nasıl geçebileceklerine dair ajanlara stratejiler sunuluyor. Ajanların güvenlik kontrollerinde ikinci bir incelemeyi nasıl önleyebilecekleri anlatılıyor. Belgelerde CIA görevlilerine uçuştan bir gün önce nakit para karşılığında bilet almaları tavsiye ediliyor; diplomatik pasaportla seyahat edilmesi halinde bakımsız bir görüntü sergilememeleri isteniyor.

'Tutarlı bir hikaye anlatın'

Bir belgede yaşanmış bir olaya yer veriliyor. “Sabah erken saatlerde bir Avrupa havalimanında yapılan transit geçiş sırasında güvenlik memurlarının bir CIA görevlisini ikinci bir incelemeye tabi tuttukları” ifade ediliyor. Ajanın “laubali kıyafeti nedeniyle” kontrolörlerin dikkatini çektiği kaydediliyor.

Olayda ajanın bagajında patlayıcı madde izlerine rastlandığı, soruşturmada kendi içinde tutarlı bir hikaye anlatarak CIA görevlisinin kontrolörleri kandırmayı başardığı belirtiliyor. Ajanın ABD'de bir terörle mücadele eğitiminde yer aldığını ifade ettiği kaydediliyor. “Tutarlı, hazırlanılmış ve makul” bir hikayenin ek kontrollerden kaçınmak ve bunları atlatmak açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Biyometrik uygulama endişesi

“Schengen Overview” adlı bir başka CIA dokümanında ABD pasaportuyla seyahat edenler için biyometrik güvenlik uygulamasının “kimlik tehdidi” yarattığı ifade ediliyor. Wikileaks bunun CIA açısından ajanlarının sahte belgelerle seyahat etmesini zorlaştırdığı anlamına geldiğini kaydediyor. Wikileaks kurucusu Julian Assange'a göre CIA, ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında da “AB ülkelerinde gizli operasyonlar” yürütmeye devam etti.

Belgelerde CIA'in Schengen bölgesindeki güvenlik kontrollerini, istihbaratçıları için “asgari” bir tehdit olarak değerlendirdiği zira kontrollerde ağırlığın casusluktan ziyade “yasadışı göç ve suça” verildiği belirtiliyor.