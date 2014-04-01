'CIA yıllarca gerçeği sakladı'



Washington Post gazetesi, salı günü Amerikan Senatosu soruşturma komisyonu tarafından Amerikan gizli servisi CIA'ye yönelik ağır iddiaların yer aldığı rapora yer verdi.

Raporda CIA'in, yıllarca sorgulama faaliyetlerinde kullandığı acımasız yöntemleri gizlediği ve bu faaliyetler sayesinde elde edilen bilgilerin olduğundan daha önemli gösterildiği belirtildi.

Washington Post raporda CIA'in, Amerikan Kongresi ve Adalet Bakanlığı'na sorgulama faaliyetlerinin, gizli bilgilerin elde edilmesi yolundaki tek yöntem olduğu ve bu faaliyetlerin olmaması durumunda gizli bilgilerin elde edilemeyeceğini belirttiğinin yer aldığını yazdı. 6 bin 300 sayfalık raporda, CIA'in öne sürdüğü bu durumun gerçeği yansıtmadığına yer veriliyor.

'Gizli cezaevlerinde işkence'

Amerikan Senatosu'nun araştırma komisyonunca hazırlanan raporda ayrıca, CIA'in herhangi bir hukuki dayanağı olmadan terör şüphelilerini gözaltında tuttuğuna ve sorgulamalar sırasında kötü muamele uygulanan gizli cezaevlerine yönelik ayrıntılara da yer verildi. CIA ajanlarının bu cezaevlerinde, suda boğma anlamına gelen 'Waterboarding' yöntemini kullandıkları belirtildi. İnsan hakları savunucuları bu yöntemi işkence olarak değerlendiriyor.

Washington Post raporda bugüne kadar bilinmeyen sorgulama yöntemlerine dair bilgilerin verildiğini de yazdı. Raporda, Afganistan'daki bir terör şüphelisinin buz dolu bir tankere defalarca daldırıldığına yer verildi. Ayrıca, Tayland'daki bir gizli cezaevindeki bazı CIA ajanlarının tutuklulara yönelik işkence yöntemlerinden şoke oldukları için cezaevini terk ettikleri öne sürüldü.

ABD eski Başkanı Geroge W. Bush, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından dünyanın farklı yerlerinde gizli cezaevleri açımıştı. Barack Obama'nın ise göreve geldiği 2009 yılından itibaren bu projeyi durdurduğu bildiriliyor.