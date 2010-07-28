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Dünya

'CIA yalan söylüyor, ABD Ladin'in yerini biliyor'

Wikileaks internet sitesinin ele geçirdiği belgelere göre CIA Ladin'in yerini bilmediğine dair yalan söylüyor.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Wikileaks internet sitesi tarafından ele geçirilen gizli belgelere göre CIA Şefi Leon Panetta’nın “Ladin’in nerede olduğunu” bilmediğine yönelik açıklaması gerçeği yansıtmıyor. Belgeler ABD istihbaratının Ladin’in sınır köylerinde toplantılara katıldığını öğrendiğini gösteriyor.


ABD'nin Afganistan’da yürüttüğü gizi operasyonları deşifre eden belgenin gizlice sızdırıldıkları “wikileaks” isimli internet sitesi tarafından yayınlanmasının yankıları sürerken, 91 bin sayfa belge incelendikçe yeni bilgiler  de ortaya çıkmaya devamediyor. İncelenen belgelerden biri de CIA Şefi Leon Panetta’nın kısa süre önce El Kaide lideri Usame bin Ladin hakkında yaptığı  açıklamaların gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. CIA Şefi ABD’nin 2000 yılından bu yana Ladin’in nerede olduğuna dair bir bilgiye sahip olmadığını söylemişti. Ancak wikileaks tarafından açıklanan belgeler, Güvenlik Destek Gücü Bölge Komutanlığı’nın 2006 yılında Ladin’in Pakistan-Afganistan sınırında köylerde düzenlenen toplantılara katıldığına dair bilgi edindiğini gösteriyor. Söz konusu rapora göre toplantılarda intihar bombacılarına operasyonlar için talimatlar verilmiş. Toplantıya Ladin’in yanı sıra Taliban LideriMolla Ömer, Molla Dadullah veMolla Baradar da katılmışlar.


PAKİSTAN : GERÇEKLER ÇARPITILDI


Pakistan Dışişleri  Bakanlığı Sözcüsü Abdul Basid, wikileaks internet sitesinde yayımlanan Amerikan ordusunun Afganistan savaşına ilişkin belgelerde yer alan ülkesiyle ilgili iddiaların “gerçeği yansıtmadığını ve çarpıtıldığını” söyledi. Basid, Pakistan’ın Afganistan’da yapıcı ve olumlu rol oynadığını belirterek, Pakistan hakkındaki iddiaları “gerçeğe aykırı ve çarpıtılmış ifadeler” olarak değerlendirdi. Bu arada, Pakistan’ın ABD Büyükelçisi Hüseyin Hakkani de, gizli belgelerdeki bilgilerin “şu andaki durumu yansıtmadığını” ifade etti. Hakkani, belgelerin sızdırılmasını “sorumsuzluk” olarak niteledi. Wikileaks internet sitesinde yayımlanan belgede, Pakistan istihbaratının Taliban militanlarıyla işbirliği yaparak “ABD askerlerine saldırı planları yaptığı” ve “Afgan liderlere suikastlar organize ettiği” iddiaları yer alıyordu.


BELGELER OBAMA'YI SARSACAK


Wikileaks tarafından ele geçirilen belgelerin ABD Başkanı Barack Obama’yı kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde zor durumda bırakması bekleniyor. ABD askerlerinin Afganistan’da karıştığı savaş suçları nedeniyle Taliban ile mücadelede de zafiyet gösterebileceği söyleniyor. Uzmanlar wikileaks tarafından yayınlanan belgelerin Taliban militanları tarafından propaganda amacıyla kullanılacağına da kesin gözüyle bakıyorlar. Belgeler ABD ordusunun Afganistan’da geçtiğimiz 9 yıl içinde birçok kez savaş suçu işlediğini gösteriyor.

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