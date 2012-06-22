'CIA, Türkiye'nin güneyinde Suriyeli muhaliflere silah sağlıyor'

New York Times gazetesinin ABD’li ve Arap istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre küçük CIA hücreleri Türkiye’nin güney illerinde gizli operasyonlar düzenleyerek otomatik tüfekler, roket güdümlü el bombaları, tanksavar silahlar gibi birçok silahı Müslüman Kardeşler gibi aracılara teslim ediyor. Haberde silahların ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar tarafından finanse edildiği belirtildi. Hangi gruplara silah yardımı yapılacağının da yine CIA tarafından belirlendiği belirtilen haberde, Arap istihbarat kaynaklarının, CIA’in Türkiye’de “hem yeni kaynak, hem muhalif saflar için yeni kişiler bulmaya çalışıyor” iddiasına da yer verildi. ABD yetkililerinin bu sayede Suriyeli muhalifler arasında kimler olduğunu ve nasıl örgütlendiklerini öğrenmeyi amaçladıkları da vurgulandı. New York Times’a konuşan bir ABD yetkilisi CIA’in Türkiye’ye konuşlanarak muhaliflerin silahlandırılma sürecini yönetmesi ile silahların özellikle El Kaide yanlısı örgütlerin ellerine geçmesinin engellenmesinin hedeflendiğini söyledi. Haberde, Obama yönetiminin muhaliflere silah sağlanmayacağını temin ederken, bir yandan da bu durumda olduğu gibi silahları diğer müttefiklerinin sağlamasına da yeşil ışık yaktığı hatırlatılıyor.

Esed, İsviçre’ye davet edilecek

ABD ve Britanya, Suriye lideri Esed’e, koltuğunu bırakması karşılığında dokunulmazlık içeren öneri sunmaya hazırlanıyor. Batılı kaynaklar birkaç hafta içinde İsviçre’de muhalefetin katılımıyla düzenlenecek zirveye Esed’i de davet etmeyi planlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Clinton’ın da BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Annan’ı Yemen modeli bir çözümü gündeminin en başına alması için ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.