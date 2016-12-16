“CIA, Türkiye’den özür diledi” iddiası

ABD istihbarat örgütü CIA'nın Türkiye'den özür dilediği iddia edildi. İddiaya göre, özrün nedeni ise Türkiye'nin terör örgütü IŞİD’den petrol aldığıyla ilgili açıklamalardı.

Milliyet’ten Aydın Hasan’ın imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Alınan bilgilere göre, özre neden olan gelişmenin hikayesi 2014 yılında yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı John Keryy, 2014 yılında BM toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, "Biz de DEAŞ'ten petrol aldığınızın bilgileri var" dedi.

Çavuşoğlu, "John, size bilgi verenleri biliyoruz. Mısır ile ilişkilerimiz nedeniyle bize tepkili bazı Arap ülkeleri. Bu çok ciddi bir itham. Bana bunun belgelerini verin" diye tepki gösterdi.

Ancak ABD'den bir süre belge gelmedi.Çavuşoğlu, sonraki aylarda uluslararası toplantılarda görüşütğü Kerry'ye bu iddiasını hatırlattı.

Kerry, Çavuşoğlu'na bir dosya gönderdi. Dışişleri, dosyayı MİT'e iletti. Dosyanının içindeki iddia ve verilen koordinat araştırıldı.Koordinattaki yer, Kilis Belediyesi'nin asfalt şantiyesi çıktı.

Kerry, Çavuşoğlu'ndan bunun üzerine özür diledi. Ancak ABD özrünü kurumsal hale getirdi. CIA, resmi bir özür yazısını Türkiye'ye gönderdi.