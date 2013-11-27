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Dünya

CIA 'terör' şüphelilerini devşirip, ajan olarak mı kullanıyor?

Gizli programa katılmayı kabul eden terör şüphelileri, ajan olmaları karşılığında özgürlük, ailelerinin güvenliği ve milyonlarca dolar parayla ödüllendirildiği iddia edildi

27 Kasım 2013 14:17

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in, Guantanamo üssündeki 'terör' şüphelilerinden bazılarını casus olarak yetiştirdiği ortaya çıktı. CIA'in bu şüphelilere milyonlarca dolar ödediği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in, üste tutulan terör şüphelilerini ajan olarak kullanmak için gizli bir program yürüttüğü ortaya çıktı. Bu gizli programa katılmayı kabul eden terör şüphelileri, ajan olmaları karşılığında özgürlük, ailelerinin güvenliği ve milyonlarca dolar parayla ödüllendirildi. CIA adına çalışmayı kabul eden tutsaklar, ilk olarak hücrelerinden çıkartılarak hemen yakında çok daha iyi koşullara sahip küçük kulübelere götürüldü.

Duşu, televizyonu, özel mutfağı ve küçük avlusu bulunan bu küçük kulübelerde kalan esirler bir süre sonra El Kaide'yle bağlantıya geçti ve ABD adına çalışmak için ülkelerine gönderildi.

CIA, casus olarak devşirdiği bu eski esirlerin verdiği bilgiler sayesinde insansız hava araçlarıyla El Kaide liderlerini hedef alan suikastler gerçekleştirdi.

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