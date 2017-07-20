CIA Suriyeli muhaliflere yardımı kesiyor

Washington Post gazetesi, Amerikan dış istihbarat örgütü CIA'in Suriye'deki Esad rejimi ile savaşan muhaliflere yaptığı silah yardımlarına son verileceğini bildirdi. Gazetenin Amerikan hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde 'Esad karşıtlarını desteklemek amacıyla başlatılan gizli operasyonun etkisinin sınırlı kaldığı ve özellikle Rusya'nın Esad rejimini desteklemek amacıyla savaşa müdahale etmesinden sonra bu etkinin azaldığı' belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ay önce CIA Başkanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile görüştükten sonra yardım operasyonuna son verilmesini kararlaştırdığı da haberde yer aldı. Beyaz Saray ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Gazetenin haberle ilgili değerlendirmesine göre Trump'ın muhaliflere yapılan yardımlara karşı çıkmasında "Rusya ile yeni işbirliği yollarının aranması" etkili oldu. Trump'ın, ABD'nin Esad'ın liderlikten uzaklaştırılmasını istemediği ya da bunun başarılamayacağını idrak ettiği noktasından hareket etmiş olabileceği de 'Washington Post'un haberinde dile getirildi.

Suriye'de ABD – Rusya ortaklığı

CIA'nın destek programını sona erdirme kararı öncesinde Suriye'nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi için ABD ile Rusya arasında anlaşmaya varılmıştı. Ateşkes iki hafta önce Hamburg'da yapılan G-20 zirvesi sırasında Rusya ve ABD devlet başkanları arasındaki ilk ikili görüşme sırasında kararlaştırılmıştı.

Suriye'deki muhalif grupların desteklenmesine 2013 yılında Trump'un selefi Barack Obama karar vermişti. Destek programı çerçevesinde muhalif grupların binlerce mensubu eğitilmiş ve silahlandırılmıştı. ABD'nin bu gruplara verdiği desteğin zamanla zayıfladığı gözlemlenmişti.

ABD, aynı zamanda hükümet kuvvetlerinin de düşmanı olan Suriye'deki terör milisi IŞİD ile mücadeleye öncelik vermeye başlamış, Halep'in Suriye ordusu tarafından alınması da muhalif grupların öneminin azalmasına yol açmıştı.

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DW, afp/AG, BK