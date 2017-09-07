CIA, SSCB donanması ile ilgili Soğuk Savaş'tan kalma 82 belgenin gizliliğini kaldırdı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) donanmasına dair bilgiler içeren Soğuk Savaş döneminden kalma 82 belgenin gizliliğini kaldırdı. Belgelerin çoğunda iki üst düzey Sovyet askerinden edinilen bilgiler yer alıyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, CIA, ‘Sovyet donanması: Soğuk Savaş dönemi İstihbarat ve Analizler' başlıklı bir kitapçık halinde, SSCB donanmasının 1960'lar ile 1980'lerdeki bilgilerini içeren, 2 binden fazla sayfadan oluşan 82 belgenin gizliliğini kaldırdı.

Belgelerin çoğunda CIA'in SSCB ordusundan Albay Oleg Penkovskiy ve Yarbay Pyotr Popov'dan edindiği bilgiler yer alıyor. Bazı belgelerde de ismi belirtilmeyen yasadışı kaynaklardan alınan bilgiler aktarılıyor.

CIA'in internet sitesinde yayınlanan kitapçıktaki raporlarda SSCB'nin nükleer denizaltı inşası ve Moskova'nın nükleer silahlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar anlatılıyor.

“Bu belgeler SSCB donanmasının anlaşılmasını sağladı”

Kitapçıkta ayrıca Albay Penkovski'nin SSCB'de görev yapmasının öneminden söz ediliyor.

Penkovskiy 1961-1962 yılları arasında ABD'ye 5 bin gizli belge vermişti. Bu belgelerin arasında Sovyet lider Nikita Kruşçev'in 'dış politikadaki amaçlarının yerine getirilmesi için ordu ve donanmanın kullanılmasını istediğine' dair çok önemli bilgiler içeren bir belge de yer alıyordu.

Kitapçıkta edinilen bu belgelerin Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin askeri prensipleri ve donanmasını anlama bakımından önemli rol oynadığı da vurgulanıyor. Gizlice edinilen belgeler o dönemde doğrudan ABD başkanlarına, Dışişleri Bakanlığı'na ve Pentagon'a iletiliyordu.

​“ABD, tahminlerinde hatalı çıktı”

Öte yandan ABD'li askeri tarihçi Normal Polmar'a göre yayınlanan bu belgeler, ABD istihbaratının Sovyet donanmasının gelişimi hakkındaki istihbarat tahminlerinin kısmen hatalı olduğunun kanıtı niteliğinde.

Örneğin SSCB, denizaltı inşası teknolojisi alanında ABD'nin imkânsız gördüğü bir düzeyde gelişmeyi başardı.