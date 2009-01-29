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Dünya

CIA şefine tecavüz soruşturması

CIA'nin, Cezayir'de görevli şefi hakkında iki kadının yaptığı şikâyet üzerine tecavüz soruşturması başlatıldı.

29 Ocak 2009 02:00

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA), Cezayir'de görevli şefi hakkında tecavüz soruşturması yürütüldüğü bildirildi.

ABC News'de yayımlanan haberde, mahkeme belgelerinde Andrew Warren kimliğiyle tanıtılan ve İslam dinine geçtiği ifade edilen 41 yaşındaki şefin geçen ekim ayında geri çağrıldığı ve ABD Adalet Bakanlığının konuyla ilgili soruşturma yaptığı belirtildi.

Haberde, 2 Cezayirli kadının geçen eylül ayında savcılığa Warren'ın evinde tecavüze uğradığı şikâyetinde bulunduğu ve yeminli ifade verdiği, kadınlardan birinin ifadesinde 2007 yılının eylül ayında Warren'ın evinde düzenlenen bir partide içki içtikten sonra kötüleşip kendinden geçtiğini söylediği bildirildi.

Kadın kendine gelince tecavüze uğradığını anladığını ancak olayı ayrıntılarıyla hatırlamadığını belirtirken, diğer kadın Warren'ın evinde geçen yılın şubat ayında tecavüze uğradığını iddia etti.

Haberde, soruşturmacıların, CIA şefinin evinde, tecavüz iddialarından biriyle bağlantılı uyuşturucular bulduğu, Warren'ın 2007 yılından bu yana Cezayir'de görev yaptığı belirtildi.

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