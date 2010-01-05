CIA saldırganı iki tarafın da muhbiri çıktı

T24- Afganistan'da merkezi haber alma teşkilatı CIA'nin bulunduğu üsse düzenlediği intihar saldırısında sekiz kişiyi öldüren kişinin ABD, Ürdün ve El Kaide için çalışan bir muhbir olduğu ortaya çıktı.





Amerikan basınında yer alan haberlere göre, bir doktor olan Humam Halil Ebu Mulal el Balawi, Irak'ta direnişçilerin öldürülen liderlerinden Ebu Musab ez Zerkavi gibi Ürdünlü ve aynı köyden.

Bir yıl önce Ürdün istihbaratı tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra hem Ürdün istihbaratı hem de CIA için çalışmaya ikna edilmiş.



Her iki istihbarat servisi de, kendilerine çalıştıklarını düşündükleri 36 yaşındaki el Balavi'yi El Kaide liderlerinden Eymen ez Zevahiri'yi bulmalarında yardımcı olmakla görevlendirmiş.



BBC'nin haberine göre, Ürdünlü doktor olay günü Zevahiri hakkında önemli bilgilere sahip olduğunu belirterek, CIA ajanlarıyla görüşme talep etmiş.Khost kentindeki CIA üssüne giden El Balawi, üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek, yedisi CIA ajanı, biri de Ürdünlü istihbaratçı olmak üzere toplam sekiz kişiyi öldürdü.



Balawi'nin nasıl olup da güvenlik engelini aştığı eylemin ardından yanıtı aranan soruların başında geliyordu.



Washington Post, Ürdünlü doktorun dışarıda bir otomobille karşılandığını ve üsse girerken aranmadığını yazdı.



Eski bir CIA yetkilisi Associated Press'e bu tür kişilerin güvenini kazanabilmek için bütün güvenlik kontrollerinden geçirilmediklerini söyledi.



El Cezire'de açıklamaları yayınlanan bir Taliban sözcüsü, el Balawi'ni Ürdün ve Amerikalı istihbaratçıları bir yıl boyunca yanıltan, ikili oynayan bir muhbir olduğunu söyledi.



Ölenler arasında saldırının düzenlendiği Host'taki CIA üssünün başında olan üç çocuk annesi bir kadın da vardı.Bu saldırı , Amerikan istihbarat yetkililerinin 1983'te Beyrut'taki ABD elçiliğinin bombalanmasından bu yana uğradıkları en kanlı saldırıydı.



CIA'in kurulduğu 1947 yılından bu yana toplam 90 kayıp verdi.



CIA KAYIPLARI:1965-2009





2009: Afganistan'da CIA üssüne düzenlenen intihar saldırısında 7 çalışan öldü.



2003: Afganistan'ın Şin kentinde 2, bir eğitim sırasında 1 CIA çalışanı öldü.



2001: Afganistan'da bir cezaevi isyanında 1 CIA çalışanı vurularak öldürüldü.



1993: CIA'nin Virginia'daki karargâhında 2 çalışan öldürüldü.



1989: Kongo'dan Angola'ya askeri malzeme taşıyan bir uçağın düşmesi sonucunda 6 CIA çalışanı öldü.



1985: CIA Beyrut Masası Şefi kaçırıldı, işkenceye uğradı ve öldürüldü.



1983: Beyrut'taki ABD elçiliğinin bombalanması sonucunda 8 CIA çalışanı öldü.



1965: Çoğu Vietnam'da olmak üzere, 7 CIA çalışanı öldürüldü.



