CIA programını 50'den fazla ülke destekledi

Amerika'nın El Kaide üyesi olmasından şüphelenilen zanlıları yakalayıp Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından sorgulanmak üzere "kara" cezaevlerine götürdüğü "olağandışı hüküm" programının, 50'nin üzerinde ülke tarafından desteklendiği ortaya çıktı.

Zanlıların çoğu yıllarca işkence görmüş daha sonra da Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde bulunan kampa götürülmüşlerdi.

cnnturk.com'da Metin Güneş'in haberine göre, zanlıların Guantanamo'ya götürülmeden önce Avrupa ve Kuzey Afrika'da tutuldukları yerler ise hala gizli tutuluyor.

Ancak yeni açıklanan bir raporda, zamanın ABD Başkanı George W. Bush tarafından izin verilen programda rol oynayan ülkelerin listesi açıklandı.

Bu ülkeler gizli gözaltı merkezleri ve istihbarat sağlayarak ya da El Kaide zanlılarını sorgulama merkezlerine götüren uçakların hava sahalarını kullanmasına izin vererek CIA'ye yardım etti.

Listedeki ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, Mısır ve Suudi Arabistan da bulunuyor.

Alman "Die Welt" gazetesi Wikileaks belgelerine dayanarak, Türk hükümetinin 2002-2006 yılları arasında, CIA'nin terör zanlılarını taşıdığı uçaklara izin verdiğini iddia etmişti.

Milyarder George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından hazırlanan raporda, terör zanlılarının sorgulandığı "kara" yerlerin ise Afganistan, Pakistan, Litvanya, Fas, Polonya, Romanya ve Tayland'da bulunduğu belirtildi.