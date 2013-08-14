CIA'in Noam Chomsky'i fişlediği ortaya çıktı

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) ünlü düşünür Noam Chomsky'yi de fişlediği ortaya çıktı. Chomsky, Gezi Parkı eylemlerine 'Ben de çapulcuyum' diyerek destek vermişti.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Foreign Policy dergisinin ele geçirdiği 8 Haziran 1970 tarihli belge, 1960 ve 1970'li yıllardaki savaş karşıtı duruşuyla tanınan aktivist-yazarın hareketlerinin CIA tarafından kayıt altına alındığını doğruladı. CIA yıllardır bu doğrultudaki iddiaları yalanlıyordu.

Bir CIA yetkilisinden Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) gönderilen memorandumda, FBI'dan Chomksy'nin Kuzey Vietnam'a yapmayı planladığı bir ziyaret hakkında detaylı bilgi talep ediliyor.

Söz konusu belge, Kel McClanahan isimli avukatın Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yaptığı başvuru sayesinde ortaya çıktı. Foreign Policy, Chomsky ile ilgili tüm CIA belgelerinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Ancak bu işlemin hangi tarihte veya hangi iktidar döneminde yapıldığı bilinmiyor.

Foreign Policy'ye konuşan uzmanlar, belgelerin yok edilmesinin federal kanunların çiğnenmesi anlamına gelebileceğini belirtti.