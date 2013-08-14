T24 LogoT24 Logo
Dünya

CIA'in Noam Chomsky'i fişlediği ortaya çıktı

ABD'de CIA'in, Gezi Parkı eylemlerine 'ben de çapulcuyum' diyerek destek veren ünlü dilbilimci ve filozof Noam Chomsky'yi fişlediği ortaya çıktı.

14 Ağustos 2013 00:11

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) ünlü düşünür Noam Chomsky'yi de fişlediği ortaya çıktı. Chomsky, Gezi Parkı eylemlerine 'Ben de çapulcuyum' diyerek destek vermişti.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Foreign Policy dergisinin ele geçirdiği 8 Haziran 1970 tarihli belge, 1960 ve 1970'li yıllardaki savaş karşıtı duruşuyla tanınan aktivist-yazarın hareketlerinin CIA tarafından kayıt altına alındığını doğruladı. CIA yıllardır bu doğrultudaki iddiaları yalanlıyordu.

Bir CIA yetkilisinden Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) gönderilen memorandumda, FBI'dan Chomksy'nin Kuzey Vietnam'a yapmayı planladığı bir ziyaret hakkında detaylı bilgi talep ediliyor.

Söz konusu belge, Kel McClanahan isimli avukatın Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yaptığı başvuru sayesinde ortaya çıktı. Foreign Policy, Chomsky ile ilgili tüm CIA belgelerinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Ancak bu işlemin hangi tarihte veya hangi iktidar döneminde yapıldığı bilinmiyor.

Foreign Policy'ye konuşan uzmanlar, belgelerin yok edilmesinin federal kanunların çiğnenmesi anlamına gelebileceğini belirtti.

 

ETİKETLER

abdciafilozofnoam chomskyfişleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24