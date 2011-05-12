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Dünya

CIA LADİN'İN FOTOĞRAFLARINI GÖSTERİYOR WASHINGTON (A.A)

12 Mayıs 2011 13:42

-CIA LADİN'İN FOTOĞRAFLARINI GÖSTERİYOR WASHINGTON (A.A) - 12.05.2011 - Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Amerikan komandoları tarafından Pakistan'da öldürülen Usame bin Ladin'in cesedinin fotoğraflarını vekillere göstermeye başladı. Bin Ladin'in cesedine ait 15 fotoğrafa baktığını CNN televizyon kanalına açıklayan Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü James Inhofe, El Kaide liderinin ölümünden hemen sonra çekilen fotoğrafların çok korkunç olduğunu söyleyerek, "Mermilerden biri kulağından girmiş ve göz çukurundan çıkmış ya da gözden girmiş ve patlamış" dedi. Inhofe, Bin Ladin'in başının parçalanmış olduğunu ifade etti. Ölünün kimliğinden hiç şüphesi olmadığını söyleyen Senatör Inhofe, "Kesinlikle o, hiç şüphe yok. Fotoğrafları gördüm. O'ydu, Usame bin Ladin" dedi. Temsilciler Meclisi istihbarat komisyonunun en üst düzey demokrat temsilcisi, Demokrat milletvekili Dutch Ruppersberger'in de bugün fotoğrafları görmek üzere CIA'nın Virginia eyaletinin Langley'deki merkezine gitmesi bekleniyor. Komisyonun Başkanı Mike Rogers, fotoğraflara 2 Mayıs günü bakmıştı. Kongre kaynakları, Temsilciler Meclisi ve Senato ile İstihbarat ve Savunma Komisyonlarının diğer vekillerinin de Bin Ladin'in fotoğraflarına bakmaya davet edildiğini belirttiler. Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğrafları görmeye niyeti olmadığını belirterek, "Hayatım boyunca yeterince ceset gördüm" dedi. ABD Başkanı Barack Obama, şiddeti kışkırtabileceği, El Kaide tarafından propaganda amaçlı kullanılabileceği gerekçesiyle fotoğrafların kamuoyuna açılmasını yasaklamıştı.

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