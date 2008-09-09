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Dünya

CIA: Kuzey Kore lideri felç geçirmiş olabilir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in geçen haftalarda felç geçirmiş olabileceği iddia edildi.

09 Eylül 2008 03:00

Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in geçen haftalarda felç geçirmiş olabileceği iddia edildi.  Adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir istihbarat yetkilisi, ülkenin 60. kuruluş yıl dönümü törenlerinde de görülmeyen "Kim Jong-il'in bir sağlık sorunu olduğu, muhtemelen felç geçirdiği belli oluyor" dedi.

Yetkili, Kuzey Kore'deki yönetimde bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını da belirtti. Kim'in Ağustos ortasından beri ortalarda görünmemesi hasta olduğu söylentilerine yol açmıştı.  Güney Kore medyası, 66 yaşındaki Kim'in sağlık durumunun kötüleştiğini, 22 Ağustosta fenalık geçirdiğini duyurmuş, güneyin istihbarat kuruluşu da Kim'in kronik kalp hastalığı ve şeker hastalığından mustarip olduğunu bildirmişti.

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