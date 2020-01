'CIA, Karzai'ye poşetlerle para taşıdı'

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ın, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye her ay milyonlarca dolar parayı bavul, sırt çantası ve poşetlerle taşıdığı iddia edildi.



Amerikan New York Times gazetesi, CIA'ın Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve çevresi üzerindeki etkisini yitirmemek için her ay milyonlarca dolar nakit parayı, bavul, sırt çantası ve poşetlerle Devlet Başkanlığı Binası'na taşıdığını ileri sürdü.

Hamid Karzai'ye 2002-2005 yılları arasında danışmanlık yapan Halil Roman, New York Times gazetesine CIA'ın bavullar ve poşetlerle taşıdığı parayla ilgili açıklamalarda bulundu. CIA'ın Karzai ve çevresine taşıdığı paraları "hayalet para" olarak adlandırdıklarını belirten Halil Roman, "Hayalet para gizli geliyor ve gizlice ortadan kayboluyordu" dedi.

New York Times gazetesine açıklama yapan bir ABD'li yetkili ise, CIA'ın "hayalet para" ile "nüfuz" satın aldığını, yolsuzluğu besleyen bu paranın savaş lordlarını güçlendirdiğini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilme stratejisini zayıflatmayı hedeflediğini iddia etti. Paranın ayrıca Taliban'la yakın işbirliği içinde olan yerel politikacılara da aktarıldığı belirtildi.

'Yolsuzluğun en büyük kaynağı ABD'

Söz konusu yetkili, Afganistan'daki yolsuzluğun en büyük kaynağının "ABD" olduğunu da ileri sürdü.

New York Times gazetesi, bavul, sırt çantası ve poşetlerle Afganistan Devlet Başkanlığı'na taşınan "hayalet para"nın doğrudan Hamid Karzai'ye gittiğini gösteren bir belge ya da delil ise olmadığını belirtti. Paranın Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi'ne taşındığı iddia edildi.

Gazete konuyla ilgili CIA'ın da görüşüne başvurdu. Ancak CIA yetkililer bu konuda bir yorum yapmamayı tercih etti.