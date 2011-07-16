CIA: İsrail, İran'ı eylülde vuracak

T24 -



Bear'ın Los Angeles'te bir radyoya yaptığı açıklamasında dile getirdiği iddialar, İsrail basınına da yansıdı.



21 yıl süreyle Lübnan ve Suriye dahil Ortadoğu bölgesinde çalıştığı bildirilen Baer, söz konusu iddiasıyla ilgili herhangi bir kaynak belirtmedi. Ancak, İsrail'in İran'ı vuracağını söylerken, Mossad'ın eski Başkanı Meir Dagan başta olmak üzere, diğer eski güvenlik kurumları yetkililerinin, Netanyahu'nun bu konuda kararlı olduğu yolunda, İsrail kamuoyuna yaptığı uyarılara atıfta bulundu.



Dagan, Mossad'ın başkanlığından ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda, İsrail'in İran'a saldırısına karşı çıkmış; İran'ın nükleer tesislerine yapılacak bir saldırının bölgesel bir savaşa yol açabileceğini, bu savaşın içine Hizbullah ve Suriye'nin de girebileceğini belirtmişti.



"Bütün bunlar bize neredeyse kesine yakın bir şekilde, Netanyahu'nun (İran'a) saldırmayı planladığını anlatıyor" diyen eski CIA ajanı, kendi tahminine göre, böyle bir saldırının "Filistin devletinin eylül ayında oylanması öncesi" olacağı öngörüsünde bulundu ve Netanyahu'nun ABD'yi çatışmanın içine çekmeyi umut ettiğini de dile getirdi..



Robert Baer, İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Natanz ile birlikte diğer birkaç nükleer tesisini de vuracağını iddia etti.



İranlıların da buna karşı Basra veya Bağdat, nerede olabilirse karşı saldırıya geçeceğini ve böylece ABD'nin de İran hedeflerini vurmaya zorlayarak çatışmanın içine çekileceğini iddia etti.



Baer, "Özel birliklerimiz, halen Irak'ta ve (İran'daki) sınır boyunca vuracağımız İran hedeflerini inceliyorlar. Burada bizi bekleyen, topyekun bir savaş yerine, bir tırmanma. Bu bir kabus senaryosu. Ortadoğu'da böyle bir savaşı yürütebilecek sayıda askerimiz yok" diye konuştu.





