CIA işkence için 81 milyon dolar uzmanlık ücreti ödemiş

ABD Senatosu'nun yayımladığı "Tutuklama ve Sorgulama Yöntemleri" raporunun ifşa ettiği CIA işkencelerinin yankıları sürerken, kurulan işkence mekanizmasının yeni ayrıntıları da ortaya çıkıyor. CIA’in El Kaide mensuplarına yapılacak etkili işkence programlarını hazırlayan kişilere bu “uzmanlıkları” için toplam 81 milyon dolar (yaklaşık 182 milyon TL) ödediği anlaşılıyor.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi tarafından yayımlanan ve 11 Eylül sonrası mahkumlara yapılan işkenceleri ortaya koyan raporda, “uzmanlıkları” için milyonlarca dolar ödeme yapılan kişiler arasında “Swigert” ve “Dunbar” kod adlarıyla bilinen James Elmer Mitchell ve Bruce Jessen adlı iki psikolog özellikle ön plana çıktı.

Rapora göre, iki “uzman” verdikleri “hizmet” kapsamında Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'ne (CIA) hangi mahkuma nasıl işkence yapılacağına dair “programlar” hazırladı.

Yine rapora göre CIA 2002 yılında “Swigert” ve “Dunbar”ı adı belirtilmeyen bir ülkeye göndererek aynı yılın Mart ayında Pakistan’da yakalanan Filistinli Ebu Zübeyde’nin sorgusunun “psikolojik boyutu” üzerine program hazırlattı.

Günde 1800 dolar almışlar

"Swigert” ve “Dunbar”ın hazırladığı işkence yöntemleri arasında mahkumun dar bir yere kapatılması, mahkumun su altında tutularak havasız bırakılması, mahkumlara bebek bezi bağlanması ve sahte gömme gibi yöntemler de bulunuyor.

Rapora göre, söz konusu iki uzmana ayrıca tekniklerini uyguladıkları gün başına 1800 dolar ödeme yapıldı.