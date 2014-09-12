CIA: IŞİD 20 bin ila 31 bin arası militan toplayabilir

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Irak ve Suriye'deki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü militanlarının sayısına ilişkin tahminlerini güncelleyerek, örgütün bu iki ülkede 20 bin ila 31 bin 500 militanı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, CIA Sözcüsü Ryan Trapani, yaptığı açıklamada, yeni istihbarat değerlendirmelerine göre IŞİD'in Irak ve Suriye 'de 20 bin ila 31 bin 500 savaşçı toplayabileceğinin tahmin edildiğini, daha önceki tahminlerinde ise bu sayının 10 bin olduğunu bildirdi.

Yeni tahminin mayıs ile ağustos ayları arasındaki istihbarat raporlarını temel aldığını kaydeden Trapani, savaşçı sayısındaki artışın, "örgütün savaş alanlarındaki başarıları ve halifelik ilanı sonrasında geçen hazirandan bu yana daha güçlü biçimde eleman topladığını gösterdiğini" ifade etti.

CIA kaynakları da CNN'e yaptıkları açıklamada, 2 bini Batılı ülkelerden olmak üzere 80'i aşkın ülkeden 15 binin üzerinde yabancı savaşçının Suriye'ye gittiğini söyledi.