CIA: İran ile anlaşmayı feshetmek felaket olur

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, müstakbel Başkan Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle İran'ın nükleer programı ile ilgili yapılan anlaşmayı feshetme planına sert tepki gösterdi. Brennan, BBC Radyosu'na verdiği demeçte 'bunun gerçekten bir felakete yol açabileceğini' belirterek, "Yeni hükümetin, eskisinin yaptığı bir anlaşmayı bozması aptallığın zirvesi olur" şeklinde konuştu.

Böyle bir adımın Yakın Doğu'da bir silahlanma yarışı başlatacağını belirten Brennan, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın iptalinin "İran'da bir silahlanma programına neden olabileceği, bunun da bölgedeki diğer ülkelerin de kendi programlarını başlatmalarını getirebileceği" uyarısını yaptı. Brennan, bu durumun ise "askeri çatışma" tehlikesi barındırdığının altını çizdi.

ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Temmuz 2015'te İran ile imzaladığı anlaşma ile İran, nükleer programını önemli ölçüde kısıtlamayı kabul etmişti. Başkanlık seçimi yarışı sırasında İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın feshedilmesinin dış politikadaki önceliği olacağını belirten Trump'ın yeni CIA Başkanı olarak seçtiği isim Mike Pompeo da İran'la yapılan nükleer anlaşmaya karşı olan isimlerden biri. Pompeo anlaşmayı "felaket habercisi" şeklinde nitelendirmişti.

CIA Başkanı John Brennan, Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerde de iyileşme yaşanmasını umduğunu kaydetti. Trump yönetimini saf davranışlardan kaçınmaya çağıran Brennan, "Yeni Başkan Trump ve yeni hükümet, Rusların verdiği sözlere karşı temkinli davranmalı" dedi.

Trump başkanlık yarışı sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in yönetimdeki başarılarını övmüş ve Rusya ile ilişkilerde düzelme sözü vermişti.

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AFP,BW/BK