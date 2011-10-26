CIA Irak’ı Türkiye’den izleyecek!



T24 - ABD, Irak’taki askerlerini geri çekmeye hazırlanırken istihbaratçılar faaliyetlerini yürütmek için çözüm arıyor. İddaya göre, CIA’nın teçhizatını İncirlik Üssü’ne taşıması gündemde. CIA, bu ekipman ile Irak’ın yanı sıra Suriye ve İran’ı da izliyor.





Milliyet'in haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz hafta aniden tüm Amerikan askerlerinin 31 Aralık’ta Irak’tan dönmüş olacağını açıklayınca istihbarat ajansı CIA ülkedeki faaliyetlerini nasıl sürdüreceğinin derdine düştü. Irak’ın 2001’de işgal edilmesi ile burada kurulan Amerikan askeri üslerini kullanarak yıllardır ülkenin her köşesini rahatlıkla izleyen CIA, şimdi gizli programlarını nasıl sürdürebileceğini planlıyor.





Iraklı yetkililer ile CIA’in ne kapasitede ve nasıl bir lojistik düzenlemeyle kalabileceği ile ilgili görüşmeler yapılsa da müzakere masasında karşılaşılan zorluklar nedeniyle bir B planı öne çıkıyor; ABD’nin bölgedeki müttefiklerini kullanmak. Daily Beast haber sitesine konuşan üst düzeyli yetkililere göre, CIA’in bazı ekipmanların Türkiye ve Kuveyt’e konuşlandırılması için görüşmeler yapılıyor.





Büyükelçilik doğruladı



Daily Beast’e isminin açıklanmaması şartı ile konuşan Amerikalı yetkililer, Türkiye ile insansız hava araçları, hassas sensörler ve bazı diğer ekipmanların İncirlik Üssü’ne taşınması konusunda görüşüldüğünü söyledi.





Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden bir isim de Türkiye’nin PKK’ya karşı kullanmak için istediği insansız hava araçlarının iki taraflı kullanılıcağını doğruladı. Türk diplomat, “ABD, Türkiye’ye PKK hedefleri konusunda yardım etmeye devam edecektir. ABD’nin sağladığı istihbarat desteği iki taraflı olarak kullanılacak” dedi.



Peki CIA’in taşımayı planlanladığı bu ekipmalarla yürüttüğü “gizli programlar”nedir? CIA’in Irak’ta yürüttüğü “gizli programlar” General David Petraus’un CIA’in şefi olduğu dönemde, özellikle de 2007 ve 2008’de geliştirildi. “İstihbarat, İzleme ve Keşif” (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance / ISR) adı verilen program, El Kaide’nin “Irak’ı Sünni İslami bir ülkeye çevirme planlarını” engellemek için çalışıyor.





Program dahilinde terörist yerleşimlerinin sürekli olarak video görüntüleri kaydediliyor, cep telefonu konuşmaları ve mesajlaşmaları yakalanıyor. Üst düzey bir Amerikalı yetkili bu istihbarat toplama faaliyetlerinin Türkiye ve Kuveyt’ten de rahatlıkla yürütülebileceğini söyledi. CIA, İran ve Suriye’deki istihbarat programlarını da Irak’taki ekipmanları ile yürütüyor.













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