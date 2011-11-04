T24 LogoT24 Logo
Dünya

CIA günde 5 milyon tweet okuyor!

Yüzlerce istihbarat uzmanı Çince'den Arapça'ya binlerce sosyal ağ mesajını izleyip tasnifliyor.

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), günde yaklaşık 5 milyon "tweet" takip ediyor. CIA'in Virginia'daki Açık Kaynak Merkezi'nde yüzlerce uzman, Arapçadan Mandarin Çincesine birçok dilde sosyal medya yazışmasını izliyor. 



Twitter, facebook ve bloglardan elde ettikleri bilgileri yerel gazeteler, haber kanalları, yerel radyo istasyonları ve internet sohbet odalarından topladıkları bilgelerle karşılaştıran uzmanlar, yaklaşan krizler ve siyasi gelişmeler üzerine öngörüde bulunuyor.

11 Eylül olaylarını araştırmakla görevli Komisyon'un önerisi üzerine kurulan merkezin önceliği terörle mücadele.

Olası bir saldırıyı önlemek amacıyla adresi gizli tutulan merkeze bağlı uzmanlar, ABD'nin çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklerinde de görev yapıyor.

Açık Kaynak Merkezi, 2009'da İran'daki halk ayaklanmasının ardından sosyal medyayı incelemeye başlamış.

Merkezin topladığı bilgiler, Başkan Barack Obama'ya verilen günlük istihbarat brifingde gündeme getiriliyor.

Merkez yöneticileri, hızla gelişen krizlerle ilgili istihbarat toplamak için facebook ve twitter'in en önemli kaynaklardan biri haline geldiğini açıkladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24