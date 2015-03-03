CIA eski başkanından itiraf



Amerikan ordusunda da üst düzey görevlerde bulunan CIA eski başkanlarından David Petraeus, gizli bilgileri sızdırdığı suçunu itiraf ederek Adalet Bakanlığı ile anlaşma yoluna gitti.

Amerikan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Petraeus'un suçunu itiraf anlaşmasını Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte Bölge Mahkemesi'nde imzaladığı bildirildi. Petraeus'un 400 bin dolar ceza ödeyeceği kaydedildi. Hakkında dava açılması durumunda eski generalin hapis cezasına çarptırılması mümkün olabilecekti.

ABD'nin Irak ve Afganistan'daki birliklerinin komutanlığını yapan Petraeus, 2011 yılında Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in başkanlığına getirilmiş, yaşadığı evlilik dışı ilişkinin kamuoyuna yansıması üzerine 2012 yılı Kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Soruşturma kapsamında, Petraeus'ın o dönem evlilik dışı ilişki yaşadığı Paula Broadwell'in evinde ve bilgisayarında önemli sayıda gizli belgeye ulaşıldığı belirtiliyor. Petraeus'un, biyografisini yazan Broadwell'e CIA'deki kendi e-posta hesabına giriş imkanı tanıdığı ve diğer gizli belgelere ulaşmasını sağladığı yönünde Amerikan medyasında haberler çıkmıştı.