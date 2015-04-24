CIA eski başkanı Petraeus'a 100 bin dolar para cezası



ABD'nin Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerinde üst düzey görevlerde bulunan David Petraeus, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte Bölge Mahkemesi'nde geçen ay suçunu itiraf etmişti. Petraeus, böylece yargı sürecini durdurarak 8 yıla kadar hapse girme tehlikesini savuşturmuştu.

Charlotte Bölge Mahkemesi David Petraeus ile ilgili kararını açıkladı. Karar uyarınca Petraeus 100 bin dolar para cezası ödeyecek. Mahkeme Petraeus'a iki yıl gözetim cezası da verdi.

'Gizli bilgileri eski sevgilisine sızdırdı'

Petraeus CIA başkanlığına getirilmiş, yaşadığı evlilik dışı ilişkinin kamuoyuna yansıması üzerine 2012 yılı Kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Soruşturma kapsamında, Petraeus'ın o dönem evlilik dışı ilişki yaşadığı Paula Broadwell'in evinde ve bilgisayarında önemli sayıda gizli belgeye ulaşıldığı belirtiliyor. Petraeus'un, biyografisini yazan Broadwell'e CIA'deki e-posta hesabına giriş imkânı tanıdığı ve diğer gizli belgelere ulaşmasını sağladığı belirtiliyor.