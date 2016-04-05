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Dünya

"CIA Esad'ı devirmek için 50 plan hazırladı, Obama hepsini veto etti"

CIA, eski çalışanı Douglas Laux'un iddialarını yalanlamadı

05 Nisan 2016 19:23

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, eski bir CIA (Merkezi Haber Alma Teşkilatı) çalışanının demeçlerine dayandırılan haberinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi için hazırlanan 50 planı veto ettiğini yazıyor.

Eski CIA çalışanı Douglas Laux, Esad'ın devrilmesi için oluşturulan birimde çalıştığını ve 2012'de Suriye Devlet Başkanı'nı devirmek için çok sayıda gizli operasyon planlamasının yapıldığını anlatıyor.

CIA'de görev yaptığı dönemi kapsayan bir kitap yazan Laux, planlardan birisinin de radikal İslamcı olmayan Özgür Suriye Ordusu gibi muhalif oluşumların silahlandırılması olduğunu belirtse de "Ancak bu alandaki çabalar hiçbir zaman Suriye ordusunun ve destekçilerinin gücüne yetişemedi" diyor.

ABD'li yayıncı kuruluş NBC'ye bir röportaj veren Laux, "50 iyi seçenek hazırladık. Olabildiğince net ve açık biçimde bu planları sunduk. Ancak siyasi irade bize operasyon düzenleme yetkisini vermedi" dedi.

Laux, planlardan birisinin Esad rejimi içerisindeki etkili isimlere yüklü ödemeler yapılmasını ve bunun karşılığında da Esad'a desteklerini geri çekmelerinin istenmesini kapsadığını anlattı.

Daha fazla detay vermeyen Laux'un kitabında da planların detaylarına dair daha fazla bilgi yok.
 

CIA: Umarız daha olgun olur
 

Daily Telegraph gazetesi, eski CIA çalışanlarının kaleme aldığı yayınların öncelikle CIA'in onayından geçtiğini hatırlatıyor ve teşkilatın istediği değişiklikleri ulusal güvenlik gerekçesiyle yapabixldiğini ifade ediyor.

Afganistan ve Suriye'de görev alan Laux, özellikle CIA'in Suriye'deki başarısızlıkları nedeniyle teşkilattan ayrılma kararı aldığını anlatıyor.

Esad'ın devrilmesi için sunduğu planların tümü veto edilince CIA'in Suriye'den tamamen çekilmesini teklif ettiğini anlatan Laux, bu önerisine de olumsuz yanıt aldığını söylüyor.

CIA'den ise eski çalışanı Douglas Laux hakkında yapılan açıklamada "Ne yazık ki Laux'un CIA kariyeri istenilen şekilde gelişmedi. Bri gün, belki daha olgun bir bakış açısı yakalayarak, CIA'deki günlerini daha farklı değerlendirmesini ümit ediyoruz" dendi.

CIA açıklamasında Laux'un iddiaları konusundaysa bir yalanlama yer almadı.

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