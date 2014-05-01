CIA, Erdoğan'a Gülen cemaati için ne teklif etti?

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, ABD’nin merkezi haber alma ve haber verme teşkilatı CIA'nın Başkanı David Petraeus'un 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti esnasında Başbakan Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirerek, "Siz İsrail'in özrünü kabul edin, biz de sizin cemaatle ilişkilerinizi düzenleyelim" teklifinde bulunduğunu, Erdoğan'ın bu teklif karşısında "Bu kadar mı içli dışlılar" diyerek olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt vermediğini öne sürdü.

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında başlatılan inceleme sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talebiyle "Gülen'in Amerika'dan iadesi" iddialarına ilişkin, bu görüşmeyi referans gösteren Selvi, "ABD, Fethullah Gülen'i iade eder mi sorusuna bir de bu pencereden bakın istedim" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin Yeni Şafak gazetesinde "CIA Başkanı'nın Gülen teklifi" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2014) yazısı şöyle:

12 Eylül darbesinin en sıkı bir şekilde uygulandığı günlerdi.

1981 yılıydı.

Gri bir şehir olan Ankara, daha da griydi.

Maltepe'den Tandoğan'a yürüyordum.

Arananların isimleri ve fotoğraflarının bulunduğu afişler, 'Aranıyor' diye elektrik direklerine asılmıştı.

Fethullah Gülen'in fotoğrafını ilk olarak orada gördüm.

Sağdan soldan arananlar arasında Gülen'in ismi ve fotoğrafı da yer alıyordu.

İçim sızlamıştı.

Başbakan'ın, ABD'den, Gülen'in iadesini istemesi karşısında karışık duygular yaşadım.

Bir kez daha, birkaç ay içerisinde nereden nereye gelindi diye muhasebe yaptım.

Peki Gülen'in iadesi konusunda başlamış bir çalışma var mı?

Bu açıdan dünkü MGK toplantısı çok önemliydi.

Daha önce, 'Mücadelemi kendim yaparım' diyen Başbakan, dinlemelerin ulusal güvenliği tehdit edecek noktayı çoktan aştığını görünce, bu direncinden vazgeçti.

MGK kararı ondan sonraki adımdı.

Dün de MGK toplantısının devam ettiği saatlerde, Gülen hakkında darbeye teşebbüsten soruşturma açıldı.

Darbeye teşebbüs ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının kapsamına giriyor.

Bunu belirtmekle birlikte, ABD'nin, Gülen'i iade etmesi bekleniyor mu?

Önce bir anekdot aktaracağım.

Taha Kıvanç, 4 Eylül 2012 tarihli Star Gazetesi'ndeki köşesinde, bir ziyaretten söz ediyordu.

'CIA Başkanı David Petraeus İstanbul'dan rüzgâr gibi geçti. Niyeyse, CIA Başkanı'nın bu defaki gelişi olağanüstü sessiz gerçekleşti'

CIA Başkanı Petraeus'un ziyaretiydi bu.

Taha Kıvanç, 'Petraeus'un aslında iki duraklı bir gezi için bölgemize geldiğini neden kimse fark etmemiş? Oysa Petraeus İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra uçağının istikametini ikinci durağı Tel Aviv'e çevirtti' diye uyarıyordu.

Bu süreci iyi koklayan isimlerden birisi de Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'dı.

Eyüp Can'ın 6 Eylül tarihli yazısında, 'CIA Başkanı bastırdı, İsrail özür dileyecek' diyordu.

Bu kulisin doğruluğu, İsrail'in özür dilemesiyle ortaya çıktı.

Eyüp Can, yazısını, 'Fehmi Koru'ya haber vereyim istedim. İsrail bu kez özür dileyecek' diye bitiriyordu.

Ben de size haber vereyim istedim, bu görüşmenin sır gibi saklanan bir ayağı daha var. O boyutunu birkaç kaynaktan teyit etmeye çalıştığım için ancak bugün yazabiliyorum.

CIA Başkanı, bu ziyaretinde ısrarla Başbakan'la görüşmek istiyor. Ancak Başbakan biraz mesafeli davranma adına, görüşmeye istekli gözükmüyor. Talepler artınca, 'Hep aynı şeyler konuşuluyor' diye geri çeviriyor. Ancak, 'Efendim size söyleyeceği çok önemli bir şey varmış' denilince kabul ediyor.

Görüşmenin ilk 20 dakikasında Petraeus, çok önemli bir şey söylemiyor. İsrail'le özür konusunu açıyor, bilinen istihbaratçı değerlendirmelerinde bulunuyor. Başbakan bunun üzerine, 'Hani çok önemli bir şey söyleyecekti' havasında baktıktan sonra kısa bir süre daha dinlediği konuğuna, görüşmenin bittiğine dair vücut diliyle bir mesaj veriyor.

Petraeus bu sinyali alıyor tam kalkmak üzereyken, 'Aslında ben size çok önemli bir şey söyleyecektim' diyor. Başbakan, 'Zaten görüşmeyi bunun için istemiştiniz' diye baktıktan sonra, 'Sizi dinliyorum' karşılığını veriyor.

CIA Başkanı Petraeus, 'Siz İsrail'in özrünü kabul edin, biz de sizin Cemaat'le ilişkilerinizi düzenleyelim' diye teklifte bulunuyor.

Başbakan, 'Bu kadar mı içli dışlılar' demekten kendini alamıyor ama CIA Başkanı'na olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt vermiyor.

Dikkat edin.

Tarih 2012 yılı Eylül ayı.

Yani henüz 17 Aralık 2013 tarihli darbe girişimi gerçekleşmemiş.

Beddualar edilmemiş, Haşhaşi lafları söylenmemiş.

AK Parti ile Cemaat'in arası, şeker renk ama bu henüz dışarıya aksetmemiş.

CIA bile biliyor. Hem de aranızı düzeltelim diye bizim Başbakanımız'a teklifte bulunuyor.

ABD, Fethullah Gülen'i iade eder mi sorusuna bir de bu pencereden bakın istedim.