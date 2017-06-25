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Dünya

CIA Direktörü: Snowden gibiler kahramanlaştırılıyor, gizli bilgileri çalmaya çalışanlar artışta

"Wikileaks gibi yapılar demokrasimizi hiçe saymak adına ABD'nin gizli bilgilerini çalmaya çalışıyor"

25 Haziran 2017 00:28

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, ABD istihbaratından dışarıya bilgi sızdırılmasına ilişkin, "Edward Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor ve Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayanlar ya da farklı amaçlar güden insanlar artışta" dedi.

CIA Direktörü Pompeo, MSNBC televizyon kanalına yaptığı konuşmada istihbarattan dışarıya bilgi sızmasının sebebini ise Edward Snowden gibi isimlerin "kahramanlaştırılması" olarak değerlendirdi.

Pompeo, "Edward Snowden gibi isimler kahramanlaştırılıyor ve Amerika'nın gizli bilgilerini çalarak, kendi egolarını tatmin etmeyi veya para kazanmayı amaçlayanlar ya da farklı amaçlar güden insanlar artışta." ifadesini kullandı.

ABD'nin gizli bilgilerin sızmasına ilişkin önlemler alması gerektiğini kaydeden Pompeo, "Bu çok zor olacak karşınızda sadece sizden bilgi çalmaya çalışan devletler yok. Aynı zamanda güçlü destek bulan Wikileaks gibi yapılar demokrasimizi hiçe saymak adına ABD'nin gizli bilgilerini çalmaya çalışıyor." diye konuştu.

Donald Trump yönetiminin istihbarattan bilgi sızmasını engellemek için mücadele ettiğini vurgulayan Pompeo, bilgi çalmaya kalkışan veya daha önce bilgi çalan insanların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

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