CIA Direktörü'nden Moskova'ya daha önceden açıklanmayan ziyaret; Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ile görüştü

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile görüştü.

Konuyla ilgili yayımlanan kısa açıklamada Burns ve Patruşev'in görüşmede Rusya-ABD ilişkilerini ele aldığı belirtildi.

Burns'ün Moskova ziyareti daha önceden açıklanmamıştı ve Güvenlik Konseyi konu ile ilgili başka detay paylaşmadı.

AFP'ye konuşan ABD Rusya Büyükelçiliği sözcüsü, Burns'ün Moskova'ya ABD Başkanı Joe Biden'ın talebiyle geldiğini ve 2 gündür bir delegasyona liderlik ettiğini ifade etti.

Sözcü, "Delegasyon, ikili ilişkilerdeki birçok konuyu ele almak için hükümet yetkilileri ile görüşüyor" dedi.

Biden göreve gelmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk defa haziran ayında görüşmüş, ikili gergin ilişkilere rağmen iletişim kanallarını açık tutma kararı almıştı.