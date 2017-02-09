CIA Direktörü Mike Pompeo Ankara'da

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Ankara'ya geldi.

Bu ziyaret, yeni CIA Direktörü'nün ilk yurt dışı ziyareti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Pompeo'nun göreve başlaması 23 Ocak'ta Senato tarafından 32'ye karşı 66 oyla onanmıştı.

Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakar Çay Partisi Hareketi'ne mensup 53 yaşındaki Pompeo, 2011'den CIA Direktörlüğü'ne başladığı güne kadar Temsilciler Meclisi'nde Kansas'ı temsil ediyordu.

Ana gündem Rakka operasyonu

Al Jazeera Türk'ten Ece Gökçesedef'in haberine göre, Pompeo’nun ziyaretinde asıl gündem maddesi Rakka operasyonu. Ankara, Suriye’de PYD’ye verilen desteği ve Gülen’in iadesi konularını da Pompeo ile görüşecek. Zira görüşmeler sürerken, bir yandan da Pentagon’un Rakka’ya doğru ilerleyen YPG’ye desteği sürüyor.

ABD’nin YPG ile yürüttüğü Menbic operasyonu sonrası hedefi, IŞİD’in yıllardır hakim olduğu Rakka şehri. Rakka’da Türkiye ile ABD’nin işbirliği yapması olasılığı Obama yönetiminin son döneminde gündeme gelse de, olumlu bir ilerleme sağlanamamıştı.

Trump ise Rakka operasyonu için Ankara ile iş birliğini gündemine aldı. Önce Pentagon’dan bir ay içinde yeni bir strateji geliştirmesini istedi, ardından CIA Direktörü Pompeo’yu ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye’ye göndermeye karar verdi.

Pompeo’nun Türkiye ziyaretinin gelecek haftalarda yapılması planlanıyordu. Ancak, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Salı gecesi yaptığı görüşmede ziyaretin hızlandırılması kararlaştırıldı. Erdoğan, PYD/YPG’ye verilen desteğin Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti ve Rakka operasyonunda iş birliği önerisini iletti.

IŞİD’le mücadele kapsamında Türkiye’nin rolünü görüşmek üzere yakın bir tarihte Türkiye’ye gelmesi planlanan Pompeo’nun ziyareti, bu görüşmenin ardından hızlıca öne çekildi ve görüşmeden bir gün sonra Pompeo yola çıktı.

Kalın: Rakka için somut planımız var

Çarşamba günü NTV canlı yayınında Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi konusunda Türkiye’nin sunduğu somut bir plan var. Fırat Kalkanı Harekâtı’yla ‘Suriye'de IŞİD'le savaşan tek güç PYD'dir’ efsanesi çözülmüş oldu. DEAŞ’a karşı gerçek mücadele veren ülkelerin başındayız. Artık El Bab’da güçler şehrin içinde” dedi.

PKK’nın Suriye kolu PYD ve Gülen örgütü hakkındaki sorunlar için de Kalın, “Trump bu konularda bilgilendirilmiş. Fazla detaya girmeden, ‘Ekipler bu konularla ilgilensin’ denildi” diye konuştu.

Çavuşoğlu: Bundan sonraki hedef Rakka operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ocak’ta Afrika ülkeleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Fırat Kalkanı Operasyonu’yla ilgili sorulan soruya yanıt verirken El Bab’ı işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım" demiş, Rakka’ya değinmemişti.

Ancak, Trump’ın göreve gelmesi ve Türkiye ile işbirliğini gündemine almasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan Rakka açıklaması geldi.

8 Şubat’ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Bundan sonraki hedef tabii ki Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun da başka terör örgütleriyle değil, doğru kişilerle yapılması gerekiyor. Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içerisindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekiyor” dedi.

“Rakka görüşmeleri devam ediyor”

Yakın zaman kadar Rakka operasyonuyla ilgili soruları yanıtlarken, işbirliği yapılacak güç olarak YPG’yi işaret eden IŞİD’le mücadele koalisyonu sözcüsü Albay Dorrian da, bu hafta yaptığı basın toplantısında farklı bir dil kullandı.

Şu an YPG ile yürüyen Rakka’yı kuşatma operasyonunun birkaç hafta içinde biteceğini, ondan sonra da şehre yönelik saldırıda yer alacak kuvvetler konusunda bir karar alma sürecinin başlayacağını vurguladı.

John Dorrian, Rakka saldırısında yer alacak kuvvetlerle ilgili olarak ise "Bunlar devam eden görüşmeler. Ortaya nasıl bir şey çıkacak, bekleyip görmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmeler sürerken YPG’ye yapılan ağır silah yardımı ve eğitim desteği sürüyor. YPG, Rakka’ya doğru yavaş da olsa ilerlemeye devam ediyor.