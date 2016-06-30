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Dünya
Deutsche Welle

CIA Direktörü: IŞİD mesaj veriyor

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü John Brennan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının IŞİD’e dair emareler taşıdığını belirterek, örgütün Türk hükümetine mesaj verdiğini kaydetti.

30 Haziran 2016 02:09


CIA Direktörü Brennan, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının IŞİD'in izlerini taşıdığını belirten Brennan, örgütün Türkiye'de, diğer ülkelerdekinin aksine, düzenledikleri saldırıları üstlenmeyerek, Türk hükümetine hem bir mesaj gönderdiğini hem de ülkede cihatçı toplamanın engellenmemesine çaba sarf ettiğini söyledi.

Brennan, örgütün ABD'de saldırı planlıyor olabileceğini kaydetti. CIA Direktörü, IŞİD'in bu tür bir saldırıyı ABD'de yapmak istemesine şaşırmayacağını belirtti.

CIA Direktörü, IŞİD örgütünün Batı'da saldırı düzenleyebilecek çok sayıda Batılı cihatçıya da sahip olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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