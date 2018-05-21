CIA Direktörü Haspel görevine başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü'ne aday gösterdiği ve geçen hafta Senato'da onay alan tartışmalı isim 61 yaşındaki Gina Haspel, yemin ederek teşkilatın ilk kadın direktörü oldu.

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin yurt dışındaki hapishanelerinde işkence yaptırması dolayısıyla tartışılan Haspel'in CIA Genel Merkezindeki yemin törenine Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Trump'tan övgü

Burada yaptığı konuşmada Haspel'den övgüyle söz eden Trump, "Bu ülkede bu sıra dışı göreve senden daha kalifiye bir kişi yoktur. Tebrikler Gina." dedi.

11 Eylül saldırılarından sonra Haspel'in El Kaide'nin ardından gittiğini ve "terör örgütüyle mücadelede bir çok başarı elde ettiğini" söyleyen Trump, Haspel'in ilk kadın CIA Direktörü olmasının da tarihi anlamda önem taşıdığına dikkati çekti.

Kısa bir açıklama yapan Haspel de söz konusu göreve gelişinde emeği geçenlere teşekkür etti ve CIA'deki uzun yıllara dayanan tecrübesini artık teşkilatı yönetmede kullanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yemin ederek resmen görevine başlayan Haspel, CIA tarihinin ilk kadın direktörü olarak kayıtlara geçti.

Haspel, 17 Mayıs perşembe günü ABD Senatosu'nda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşılık 54 evet oyu ile onay almıştı.

İşkence kayıtlarını sildirmişti

Trump'ın, Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanlığına getirmesi üzerine CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel, CIA'nın Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor.

CIA'nın Tayland’da kurulan ABD dışındaki ilk hapishanesinin başına 2002 yılında getirilen Haspel'in gözetimi altında Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD’nin gündeminde kalmıştı.

İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel’in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırması tartışmalara neden olmuştu.

CIA’ye 1985'de katılan Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.