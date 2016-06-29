CIA Direktörü: 30'dan fazla IŞİD militanı Türkiye'ye yollandı!

Amerikan NBC kanalı, Atatürk Havalimanı saldırısının ardından CIA Direktörü John Brennan'ın, "30'dan fazla IŞİD militanı Türkiye'ye yollandığını" açıklamasını flaş haber olarak duyurdu.

Brennan, IŞİD'in militan sayısının El Kaide'nin en güçlü olduğu dönemden bile fazla olduğunu geçen hafta ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ni IŞİD hakkında bilgilendirmişti. Brennan, örgütün Libya'yı operasyon merkezi olarak kullanmasından endişe duyduklarını söyledi. Brennan'ın komiteye sunduğu raporda IŞİD'in Libya'da artan faaliyetlerinin Avrupa'da terör saldırılarını artırabilecek bir unsur olduğu vurgulanmıştı.

Amerikan NBC kanalı muhabiri Richard Engel de, bir görgü tanığı ile yaptığı ropörtajı Twitter üzerinden açıkladı. Engel'in aktardıklarına göre, bir polis memuru intihar bombacısını farkederek müdahalede bulundu. Bunun üzerine yakalandığını anlayan intihar bombacısı üzerinde yeleği infilak ettirdi.