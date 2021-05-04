CIA binası önünde silahlı bir kişi FBI görevlileri tarafından vuruldu

ABD'nin dış istihbarat merkezi CIA'in ana binası önünde silahlı bir adam FBI (Federal Soruşturma Bürosu) görevlisi tarafından vuruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, FBI'dan yapılan açıklamada sabah saatlerinde şüpheli bir kişini aracından silahla çıkarak FBI görevlileriyle karşı karşıya geldiği belirtildi.

Silahlı kişinin FBI görevlisi tarafından vurulduğu ve şimdi hastanede olduğu aktarıldı.

FBI, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü duyurduğu açıklamada "İnceleme süreci tam ve objektif bir şekilde gerçekleşecek" ifadeleri yer aldı.